Iniciativas no Alto Tietê arrecadam doações para vítimas da chuva no Litoral Norte de SP; veja como ajudar

População pode contribuir com alimentos, água, roupa e valores em dinheiro. De acordo com o Governo de SP, mais de 2,5 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas após alagamentos. ONG de Mogi das Cruzes se mobiliza e arrecada doações para famílias afetadas pelas chuvas em São Sebastião

Alessandro Silva do Vale/Instituto Transforma Mogi

A solidariedade tem sido essencial no apoio às vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo. Além dos mortos e desaparecidos, mais de 2,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

No Alto Tietê, diversas iniciativas se reuniram para arrecadar doações de alimentos, água, roupas e outros itens que devem ajudar as famílias que perderam praticamente tudo.

Confira abaixo algumas dessas ações e veja como ajudar:

Gerando Falcões

Alto Tietê faz campanha de arrecadação para famílias do litoral de São Paulo

A ONG Gerando Falcões, que tem sede em Poá, iniciou a campanha #TamoJunto com o objetivo de arrecadar recursos e ajudar os moradores prejudicados pela chuva. A entidade afirma que acrescentará R$ 1 para cada R$ 1 doado.

Os valores serão direcionados a entidades atuantes no litoral paulista. Os interessados podem contribuir fazendo uma doação de qualquer valor por meio do site da campanha ou via PIX, no CNPJ 18.463.148/0001-28.

Transforma Mogi

O Instituto Transforma Mogi está arrecadando alimentos não perecíveis, água e roupas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a entidade por meio do telefone 91736-6694 ou deixar os itens nos pontos de coleta. Os endereços são:

Rua Francisco Martins Feitosa, 373, na Lagoa Seca

Rua Benedicto Pinhal, 191, na Vila cintra

Projeto Recomeçar

O Projeto Recomeçar, que ajuda famílias em situação vulnerabilidade social, está arrecadando alimentos, material de higiene, roupas (adulto e infantil) e roupas de cama. Um dos pontos de coleta está disponível em Mogi das Cruzes, na Rua Cruzeiro do Sul, 630, na Vila Oliveira. O telefone para mais informações é o 98719-6205.

Estações da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está arrecadando doações nas 57 estações que estão com caixas da campanha “De Braços Abertos”. São aceitos alimentos não perecíveis, roupas limpas e em bom estado, toalhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, água mineral e fraldas. A campanha segue até o dia 10 de março e todos os produtos arrecadados serão enviados ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Polícia Militar Rodoviária

As bases da Polícia Militar Rodoviária recebem doações de alimentos não perecíveis, água mineral, cestas básicas e cobertores.

