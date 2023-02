Início das aulas é adiado por falta de transporte escolar em Cacoal, RO

Aulas estavam previstas para iniciarem nesta segunda-feira (13), mas foram adiadas para mais de 3 mil alunos. Início do ano letivo é adiado em Cacoal por falta de transporte escolar

O início do ano letivo em Cacoal (RO), previsto para esta segunda-feira (13), precisou ser adiado devido à falta de transporte escolar e mais de 3 mil alunos foram afetados.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a frota de ônibus que vai ser usada no transporte escolar não foi regularizada e, diante disso, o município precisou estender o prazo para o retorno das aulas.

De 36 ônibus terceirizados que foram vistoriados, 30 foram reprovados por estarem em desacordo com os padrões exigidos na legislação.

Painel sujo e com itens faltando, portas presas com madeira e barras de ferro, bancos rasgados, barras de segurança solta e pontas de metal nas escadas eram algumas das irregularidades diagnosticadas nos ônibus após uma vistoria realizada no fim de janeiro.

À Rede Amazônica, Gildeon Alves, responsável pela Semed, diz que os últimos ajustes estão sendo feitos nos ônibus e ele acredita que as aulas retornem na próxima quinta-feira (16).

Veja, abaixo, algumas das irregularidades encontradas nos ônibus:

