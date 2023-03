Inimigos da HP, teatro e oficinas geek; veja a agenda cultural do fim de semana na região de Ribeirão Preto

Confira as dicas do g1 para curtir a folga de sexta-feira (3) a domingo (5). A banda Inimigos da HP

Divulgação.

Show, teatro, dança, oficinas literárias e festival geek são algumas das atrações em Ribeirão Preto (SP) , Barretos (SP) e Bebedouro (SP) desta sexta-feira (3) até domingo (5). Confira abaixo as dicas do g1 para o fim de semana de folga.

(CORREÇÃO: O g1 errou ao informar que a Queima do Alho, em Barretos, seria no Barretos Park Hotel. A informação foi corrigida às 16h29 desta sexta-feira, 3/3/2023.)

Bloco Ressakados

Para quem ainda não cansou do carnaval, o Bloco Ressakados tem de pagode a música eletrônica. A banda Inimigos da HP, a cantora Tati Romero, o DJ Materazzo e a dupla João Lucas & Matheus animam a festa em Ribeirão Preto.

Data: sábado (4)

Horário: a partir das 12h

Local: Kauai Sports – Estrada da Limeirinha, 101, distrito de Bonfim Paulista

Ingresso: a partir de R$ 80, à venda no site Quero2Ingressos

Naízes

O espetáculo Naízes convida o público a mergulhar nas memórias e na trajetória dos negros. Como recurso, a peça usa os corpos dos atores para dar vida aos saberes, aos costumes e as guerras do povo preto. Linguagens e culturas como House, Wacking, Hip Hop, Afro e outras vertentes urbanas e bases culturais que representam, entre muitas coisas, resistência e recriação, também contextualizam a apresentação.

Data e horário: sábado (4), às 19h, e domingo (5), às 18h

Local: Teatro Municipal de Ribeirão Preto – Via São Bento, Campos Elíseos

Ingressos: de R$ 20 a R$ 40; à venda no site Sympla.com

O espetáculo Naízes

Rafaella Olivieri

Queima do Alho

Em Barretos, quem gosta da tradicional queima do alho pode aproveitar a folga para uma boa comida acompanhada de shows sertanejos, apresentações de catira, touro mecânico e a presença de comitivas.

No cardápio tem arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e bastante churrasco feitos no fogão próximo ao chão, como manda a tradição.

Data e horário: sábado (4) e domingo (5), das 11h30 às 15h

Local: Barretos Country Hotel – Avenida Pedro Vicentini, 303, Aeroporto – Barretos

Valores: a partir de R$ 69,90

Ingressos: na loja virtual do parque, convênios, pontos de venda ou pelo telefone (17) 3221-2327

Queima do Alho

Drone JC

Dança

A Cia de Dança Desiderata – ICDH apresenta o tradicional festival em Bebedouro (SP), que neste ano tem como tema “Heritage”, que significa herança, legado e orgulho pela raça negra.

Segundo o coreógrafo e diretor artístico Anderson Luiz, a temática do espetáculo se propõe a “relatar o orgulho pela ancestralidade africana e toda influência cultural trazida pelos povos negros ao Brasil, mostrando desde o momento em que foram arrancados dos seus países de origem, a realidade dos navios negreiros e os desafios encontrados até os dias atuais.

Data: sábado (4), às 19h30

Local: Teatro Municipal “Maurício Alves de Oliveira Júnior” – Rua São João, 406, Centro Bebedouro (SP)

Ingressos: entrada gratuita mediante a doação de um produto de limpeza. Os bilhetes devem ser retirados até sexta-feira (3), na companhia de dança.

Ensaio de alunos da Cia de Dança Desiderata – ICDH em Bebedouro, SP

Divulgação

Lançamento de livro e oficina literária

A escritora e jornalista Tamiris Volcean lança o livro “Mulheres assentadas: mães de todas as lutas”, uma obra que busca incentivar a reflexão crítica sobre a sociedade. Tem ainda uma oficina de Literatura Engajada e Comunicação Comunitária, para incentivar os participantes a produzirem artigos de opinião, para que elas sejam mediadoras de ideias.

Data: sábado (4)

Horário: a partir das 16h30

Local: Biblioteca Sinhá Junqueira – Rua Duque de Caxias, 547, Centro

Ingresso: gratuito

Caixinha de música

Na oficina Caixinha de Música, a Eureka Criações ensina a personalizar os personagens pegdoll para criar uma caixinha de música. São 15 vagas, com distribuição de senhas por ordem de chegada com 30 minutos de antecedência.

Data: sexta-feira (3)

Horário: a partir das 14h

Local: Biblioteca Sinhá Junqueira – Rua Duque de Caxias, 547, Centro

Ingresso: gratuito

Personalização de pegdoll é uma das atrações deste final de semana em Ribeirão Preto, SP

Sté Frateschi

Café com Chorinho

A segunda edição do Café com Chorinho traz o elo entre o choro e a literatura brasileira. Na apresentação, choros tocados e cantados, além de intervenções poéticas, divertem o público. Os autores clássicos como Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Manuel Bandeira serão revisitados.

Data: sábado (4)

Horário: a partir das 11h

Local: Biblioteca Sinhá Junqueira – Rua Duque de Caxias, 547, Centro

Ingresso: gratuito

Criando gibis, desenhando histórias

O projeto “Criando gibis, desenhando histórias” é feito em todo primeiro sábado do mês. Esse é um espaço aberto para manifestação livre de quem gosta de desenhar histórias em quadrinhos.

Data: sábado (4)

Horário: a partir das 10h

Local: Biblioteca Padre Euclides – Rua Visconde de Inhaúma, 490, 1° andar, Centro

Ingresso: gratuito

Projeto @Geek

O Sesc Ribeirão Preto realiza o projeto @Geek, com oficinas, vivências, bate-papos, jogos e apresentações musicais.

Além das tradicionais apresentações de K-POP, desfiles de cosplays, torneios de card games e arenas de swordplays, o final de semana geek integra múltiplas linguagens, com ações que envolvem culinária, hq’s, escape rooms, oficinas e outras inúmeras vivências.

É tudo de graça, com acesso livre ou distribuição de senhas por ordem de chegada, com 30 minutos de antecedência.

Veja algumas das atrações:

Discotecagem de K-Pop

A discoteca é de músicas do cenário geek e também conta com o Random Play Dance com os melhores Hits do K-Pop!

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: a partir das 14h

Local: Ginásio do Sesc Ribeirão Preto – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Discoteca músicas do cenário geek é atração no Sesc Ribeirão Preto, SP

Danilo Marques

K-Pop Dance com Dante Olivier

O dançarino e tiktoker Dante Olivier faz apresentação de aula de dança com dicas para aprimorar os passos.

Data: sábado (4)

Horário: a partir das 17h30

Local: Ginásio do Sesc Ribeirão Preto – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Tiktoker Dante Olivier ensina passos de dança neste sábado (4) no Sesc Ribeirão Preto

Divulgação

Criação de varinha mágica

Fãs da saga Harry Potter podem aprender a confeccionar a própria varinha mágica, com luzes e movimento. A oficina de criação tem 15 vagas por dia e há distribuição de senhas por ordem de chegada com 30 minutos de antecedência.

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: a partir das 10h

Local: Ginásio do Sesc Ribeirão Preto – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Estande de arquearia

O estande de arquearia permite que os interessados pratiquem tiro ao alvo. São 300 vagas por dia com distribuição de senhas por ordem de chegada com 30 minutos de antecedência.

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: a partir das 10h

Local: Ginásio do Sesc Ribeirão Preto – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Estande de arquearia permite práticas de tiro ao alvo

Sté Frateschi

Técnicas de combate em swordplay

Combates de espadas dos filmes para a realidade. Quem gosta das técnicas de swordplay pode participar da atividade que ensina a empunhar e a manipular a espada, além de ter noções de condicionamento físico e das batalhas de antigamente. São 80 vagas por dia com distribuição de senhas por ordem de chegada com 30 minutos de antecedência.

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: a partir das 10h

Local: Ginásio do Sesc Ribeirão Preto – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Técnicas de combate em swordplay são ensinadas em oficina

Sté Frateschi

