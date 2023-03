iniziativa-di-unical-e-ciliberto-di-crotone-per-ricordare-le-vittime-delle-mafie:-incontro-col-sostituto-procuratore-della-dda-di-catanzaro

Il corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria e l’Istituto Ciliberto di Crotone organizzano una giornata di studio e riflessione dedicata alle vittime delle mafie nella settimana della memoria e dell’impegno civile contro ogni forma di violenza e illegalità. L’iniziativa si terrà venerdì 24 marzo alle 10:00 nella Sala Polifunzionale della scuola crotonese e avrà come argomento di discussione l’evoluzione della ’ndrangheta.

L’iniziativa

L’iniziativa – si legge nella nota dell’Unical – sarà aperta dai saluti istituzionali di Girolamo Arcuri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Ciliberto di Crotone, e dalle introduzioni di Giancarlo Costabile, laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia Dices Unical, e di Rossella Frandina, docente di Lettere del Ciliberto. Il programma dei lavori prevede il dialogo tra il giornalista del Quotidiano del Sud, Antonio Anastasi, e il Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Domenico Guarascio. Gli studenti e le studentesse del Ciliberto, Team I Disobb3dienti, animeranno infine il dibattito con i loro interventi e domande.

Fare memoria significa costruire resistenza culturale attraverso l’impegno civile. Senza memoria non c’è responsabilità e senza comportamenti responsabili non può esistere alcuna società democratica. La lotta alle mafie è difesa dei diritti e promozione di cittadinanza attiva finalizzata all’inclusione. La pedagogia della memoria, in questa direzione, è uno strumento prezioso per rendere prassica l’educazione alla consapevolezza sociale e alla dignità.

Vittorio Rienzo