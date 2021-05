iniziativa-#soloalcinema:-come-sostenere-la-ripartenza

Ad un mese dalla riapertura dei cinema, varie associazioni e categorie del settore hanno rilanciato il progetto collettivo #soloalcinema.

Un’iniziativa che vede coinvolta l’intera filiera del film italiano: Anica, Anec, l’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, Alice nella Città, Fondazione Cinema per Roma, 100autori, CNA Cinema, UECI, U.N.I.T.A. con la sua Presidente Vittoria Puccini e molte altre ancora.

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha appena firmato il decreto per destinare 40 milioni di euro alle sale, al fine di sostenerle durante questo difficile periodo di pandemia.

Il progetto in questione, partito dalla serata di premiazione dei David di Donatello, il rinomato riconoscimento cinematografico italiano, passerà poi ai vari festival del cinema, con tanti eventi, maratone e sorprese già definite e che ci accompagneranno fino a Natale.

È prevista già un’estate ricca di titoli con gli attesissimi Crudelia e Dune, oltre ai numerosi film italiani di registi come Salvatores e Cupellini.

Tutto il mondo cinematografico italiano si riunisce e lancia l’hashtag #soloalcinema

Per sostenere la ripresa, tutti i cinema italiani saranno coinvolti proiettando nelle loro sale i video di #soloalcinema e accogliendo quelli che saranno i film in uscita previsti nei prossimi mesi. Per contrastare la pirateria, inoltre, è stata avviata anche una campagna di sensibilizzazione – We are Stories – per promuovere la tutela dell’industria audiovisiva e l’importanza di sostenere ed abbracciare scelte sempre più consapevoli in ambito culturale.

L’attore Pierfrancesco Favino, durante l’ultima edizione dei David di Donatello, ha avanzato una richiesta al governo sottolineando l’importanza di insegnare il cinema e il teatro nelle scuole: vige sempre più la necessità di avvicinare le persone alla settima arte.

“Vedo cinema da quaranta anni e non sono mai riuscito a smettere. Anche durante la Pandemia sul divano questa voglia non mi è passata. Non deve essere un attore a riportare al cinema le persone. Abbiamo bisogno che qualcuno dica chiaramente che questi sono luoghi sicuri. Non dobbiamo dirlo noi. Bisogna ripartire e bisogna farlo iniziando dalla scuola.”

Ma quali sono gli eventi in programma per l’estate?

Nella giornata di oggi, sarà lanciato lo spot Ricordi di una vita con la voce narrante di Monica Bellucci.

Tra giugno e luglio ci saranno poi tantissime sorprese grazie al Festival di Taormina, le Notti Bianche del Cinema, i Nastri D’Argento, i CinemaDays e tanto altro ancora.

Nel mese di agosto sarà lanciato anche un altro spot, All Star, dove alcuni noti attori italiani si faranno sorprendere dentro una sala, questa volta vestendo i panni delle persone che lavorano al loro interno, come le maschere e i cassieri.