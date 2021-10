Inizio di ottobre nefasto: bruttissime notizie in arrivo per un segno di terra. “State attenti domani”. Ecco l’Oroscopo di Fox

Ariete – In amore, questa giornata favorisce gli incontri, anche i single del segno hanno voglia di recuperare terreno. È un sabato rilassante a livello emotivo, iniziate a progettare il futuro. In campo lavorativo, cercate di portare avanti un progetto ma non investite troppi soldi. Giornata positiva per la salute. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Toro – La situazione amorosa invita alla prudenza, fate attenzione a ciò che dite al partner. Chi vive due storie deve fare una scelta. In ambito lavorativo non è uno dei periodi migliori. Fortunatamente è sabato e quindi potete rimandare discussioni e incontri alla prossima settimana. In salute, la stanchezza si fa sentire.

Gemelli – In amore, state cercando di instaurare un rapporto tranquillo. Se qualcuno non è stato leale con voi, sarebbe meglio fare chiarezza, perché la sincerità premia sempre. In campo lavorativo, Giove e Saturno sono favorevoli; se ricevete una proposta di lavoro, valute i pro e i contro e non decidete in fretta. In salute, serata rilassante e tranquilla.

Paolo Fox, previsioni astrologiche del 2 ottobre 2021: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L'amore non manca, ma fate attenzione con i suoceri. C'è una situazione di stallo con i familiari per questioni riguardanti i beni materiali. In campo lavorativo, le vostre azioni richiedono chiarezza e sincerità. La situazione economica è molto tesa. In salute, inizia il recupero psicofisico.

Leone – In amore, Venere sarà contraria fino al 7 ottobre. Dovete dimenticare il passato e iniziare a guardare il futuro. Le coppie di lunga data devono ritrovare un po' di serenità. In campo lavorativo, non prendete decisioni impulsive. In salute, fate più attività all'aria aperta.

Vergine – In amore, se state vivendo una storia da molto tempo riflettete sulle scelte da fare. Vi aspetta un periodo ricco di emozioni. Se avete un lavoro da dipendente, state pensando di cambiare, magari mettendovi in proprio ma non tutto dipende dalla vostra volontà. In salute, nel pomeriggio fate un po' di attività fisica.

Astrologia del giorno 2 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In amore, è una giornata molto intensa per i cuori solitari. Ci sono forti emozioni dovute all'inizio di una nuova storia d'amore. L'ultimo periodo dell'anno favorirà gli incontri con persone che vi proporranno offerte di lavoro di un certo rilievo. In salute, vi sentite affaticati, è il momento giusto per rilassarvi.

Scorpione – In amore, ci sono incomprensioni in alcuni rapporti di coppia, tutta colpa della Luna contraria. Le nuove storie sono un po' a rischio, soprattutto perché siete troppo intransigenti. In campo lavorativo, se siete in crisi non conviene fare passi azzardati. Ricordate che ogni parola deve essere pesata. In salute, possibile lieve calo fisico in serata.

Sagittario – In amore, Venere sta per entrare nel vostro segno, novità amorose in arrivo. Momento propizio per i single, per i nuovi incontri. In campo lavorativo, potrebbe nascere qualche problema ma non per colpa vostra. I liberi professionisti sono a caccia di nuove opportunità. In salute, è una giornata piena di energia, la serata sarà movimentata.

Paolo Fox, oroscopo di sabato 2 ottobre 2021: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In amore, alcuni problemi esterni possono mettere a rischio la stabilità di coppia. Fate solo lo stretto necessario, domenica sarà una giornata più movimentata. In campo lavorativo, questioni legali o mancati introiti di denaro vi creano un forte stato di stress. La salute migliore nel pomeriggio.

Acquario – In amore, dopo vari momenti di tensioni con il partner è previsto un miglioramento. Avete bisogno di pensare a qualcosa di bello. In questo momento le questioni professionali sono importanti, imponete le vostre condizioni. In salute, la stanchezza si fa sentire più forte che mai.

Pesci – In amore, tra oggi e domani ci saranno importanti chiarimenti. Le coppie che hanno attraversato un periodo pieno di problemi adesso vivono emozioni altalenanti. In campo lavorativo, se volete portare avanti un progetto, dovete aspettare almeno la fine del mese. In salute, siete stanchi, avete bisogno di un periodo di riposo.

