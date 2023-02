Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em Bauru e Marília entre esta segunda e terça-feira

Há risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, segundo o instituto. Pode haver corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Marília e Bauru recebem alerta para volume de chuva e velocidade do vento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas em Bauru (SP), Marília (SP) e outras cidades da região centro-oeste do estado de São Paulo, válido entre esta segunda (20) e terça-feira (21) de carnaval.

Segundo o alerta laranja, menos grave que o alerta vermelho e mais preocupante do que o alerta amarelo, há risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora.

“Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”, informou o Inmet, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Em caso de rajadas de vento, segundo o instituto, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

A orientação é também para que a população não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ainda de acordo com o Inmet, se possível, os cidadãos devem desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia durante as tempestares.

Segundo o meteorologista José Carlos Figueiredo, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a presença de um sistema de baixa pressão mantém a condição de tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva, que ocorrem principalmente nos períodos da tarde e da noite.

Mais orientações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

