Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para cinco municípios no Sul de Roraima

Ventos podem chegar até 60km por hora nos municípios de Caracaraí, Caroebe, Iracema, Rorainópolis e São João da Baliza. Comunicado segue até às 10h de terça-feira (21). Chuvas podem atingir cinco municípios de Roraima.

g1RR/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (20), um alerta amarelo de chuvas intensas para cinco municípios localizados ao Sul de Roraima. O aviso é válido até às 10h de terça-feira (21).

Os municípios são Caracaraí, Caroebe, Iracema, Rorainópolis e São João da Baliza. A expectativa é que chova entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h nessas cidades.

Alerta amarelo, laranja ou vermelho para chuva? Entenda o que significam as cores do Inmet

O alerta amarelo aponta a previsão de “perigo potencial”. Nessa classificação, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No entanto, o Instituto de Meteorologia recomenda que, se possível, as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Além disso, as orientações são para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata