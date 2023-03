inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-em-37-cidades-do-rn;-veja-lista

Alerta vale até 10h desta segunda-feira (6) e atinge cidades do Oeste e Alto Oeste. Chuvas são do alerta amarelo e podem chegar a até 50 milímetros por dia. Chuvas atingem região Oeste do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 37 cidades do Rio Grande do Norte. O alerta é válido até 10h desta segunda-feira (6) e atinge municípios do Oeste, do Alto Oeste e da Costa Branca (veja lista mais abaixo).

O aviso é de perigo potencial (amarelo), o segundo na escala de três graus de severidade. (Entenda as diferenças no grau de severidade abaixo).

Grau de severidade

De acordo com o Inmet, o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. .

Segundo o órgão, nesse tipo de chuva, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades atingidas

Assu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Angicos

Apodi

Areia Branca

Augusto Severo

Baraúna

Caraúbas

Carnaubais

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ipanguaçu

Itajá

Itaú

Macau

Mossoró

Olho d’Água do Borges

Paraú

Pau dos Ferros

Pendências

Portalegre

Porto do Mangue

Riacho da Cruz

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Rafael

Serra do Mel

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tibau

Umarizal

Upanema

Viçosa

