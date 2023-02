inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-em-43-cidades-do-rn;-veja-lista

Alerta é válido até às 10h desta sexta-feira (24). Inmet emite alerta de chuvas intensas em 43 cidades do RN

Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 43 cidades do Rio Grande do Norte. O alerta é válido até às 10h desta sexta-feira (24).

O aviso é de perigo (alerta laranja), o segundo na escala de três graus de severidade. (Entenda as diferenças no grau de severidade abaixo).

Grau de severidade

De acordo com o Inmet, o alerta prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. .

Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades incluídas no alerta de perigo

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Augusto Severo

Caraúbas

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Itaú

Janduís

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Messias Targino

Olho d’Água do Borges

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa

Vittorio Ferla