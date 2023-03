Inmet emite alerta de chuvas intensas para os 167 municípios do RN

Alerta é válido até às 10h desta sexta (31). Chuvas são do alerta amarelo e podem chegar a até 50 milímetros por dia. Chuvas devem atingir todas as regiões do RN

Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta (30) um alerta de chuvas intensas para os 167 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso é válido até as 10h desta sexta-feira (31).

O aviso é de perigo potencial (amarelo), o primeiro na escala de três graus de severidade. (Entenda as diferenças no grau de severidade abaixo).

Grau de Severidade

Segundo o Inmet, o alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O órgão destaca ainda que nesse tipo de chuva há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda evitar enfrentar o mau tempo e observar alteração nas encostas. Se possível, desligar aparelhos elétricos do quadro de energia e, em caso de situação de inundação, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

