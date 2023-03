inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-todo-o-rio-grande-do-norte

Alerta vale até 10h deste sábado (11). Chuvas são do alerta amarelo e podem chegar a até 50 milímetros por dia. Chuvas atingem todo o RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Rio Grande do Norte. O alerta é válido até 10h deste sábado (11).

O aviso é de perigo potencial (amarelo), o primeiro na escala de três graus de severidade. (Entenda as diferenças no grau de severidade abaixo).

Grau de severidade

De acordo com o Inmet, o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. .

Segundo o órgão, nesse tipo de chuva, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

