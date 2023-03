Inmet publica alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km por hora no Rio Grande do Norte

Aviso de perigo vale até às 10h desta sexta-feira (3) e abrange ao menos 70 cidades. Demais municípios têm aviso de perigo potencial. Alertas de chuva abrangem todo o território do Rio Grande do Norte

Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas de chuvas intensas que abrangem todo o território do Rio Grande do Norte, entre esta quinta-feira (2) e a manhã desta sexta-feira (3). A previsão é de ventos de até 100 km por hora em parte do estado.

Um alerta laranja, de perigo, abrange 70 municípios potiguares, mais próximos ao litoral Leste potiguar, incluindo a capital, Natal. O aviso é válido até às 10h da sexta-feira (3) e prevê chuvas de até 100 mm por dia e ventos intensos, entre 60 100 km por hora.

Ainda de acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomendou que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A população ainda deve, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Grau de severidade

Mesmo as cidades que não estão em alerta laranja, estão em alerta de perigo potencial, de cor amarela, com previsão de chuva de até 50 mm por dia e ventos com até 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso também vale até às 10h desta sexta-feira (3).

Cidades com alerta laranja do Inmet

Arês

Baía Formosa

Barcelona

Bento Fernandes

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Galinhos

Goianinha

Guamaré

Ielmo Marinho

Jandaíra

Januário Cicco

Jardim de Angicos

João Câmara

Jundiá

Lagoa d’Anta

Lagoa de Pedras

Lagoa de Velhos

Lagoa Salgada

Lajes

Macaíba

Macau

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parazinho

Parnamirim

Passa e Fica

Passagem

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pedro Velho

Poço Branco

Pureza

Riachuelo

Rio do Fogo

Ruy Barbosa

Santa Maria

Santo Antônio

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São José do Campestre

São Miguel do Gostoso

São Paulo do Potengi

São Pedro

São Tomé

Senador Elói de Souza

Senador Georgino Avelino

Serra Caiada

Serra de São Bento

Serrinha

Sítio Novo

Taipu

Tangará

Tibau do Sul

Touros

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano