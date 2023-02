inmet-publica-alerta-de-perigo-potencial-de-chuvas-e-ventos-intensos-em-mais-de-100-cidades-do-rn;-veja-lista

Alerta é válido da manhã deste domingo (26) até às 10h de segunda-feira (27). Alerta de chuvas e ventos intensos abrange 106 cidades potiguares

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de perigo potencial de chuvas intensas entre às 10h27 deste domingo (26) até às 10h desta segunda-feira (27) em 106 municípios potiguares.

De acordo com a previsão do órgão, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, de até 60 km por hora.

Ainda de acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O órgão também publicou instruções à população. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é que o cidadão não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Outras recomendações são não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja cidades sob alerta no RN

Acari

Assu

Afonso Bezerra

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Alto do Rodrigues

Angicos

Antônio Martins

Apodi

Areia Branca

Augusto Severo

Baraúna

Bento Fernandes

Bodó

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Caicó

Caraúbas

Carnaubais

Cerro Corá

Coronel João Pessoa

Cruzeta

Currais Novos

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Fernando Pedroza

Florânia

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Galinhos

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ipanguaçu

Ipueira

Itajá

Itaú

Jandaíra

Janduís

Jardim de Angicos

Jardim de Piranhas

Jardim do Seridó

João Câmara

João Dias

José da Penha

Jucurutu

Lagoa Nova

Lajes

Lucrécia

Luís Gomes

Macau

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Messias Targino

Mossoró

Olho d’Água do Borges

Ouro Branco

Paraná

Paraú

Parazinho

Patu

Pau dos Ferros

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pendências

Pilões

Poço Branco

Portalegre

Porto do Mangue

Pureza

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

Santana do Matos

Santana do Seridó

São Bento do Norte

São Fernando

São Francisco do Oeste

São João do Sabugi

São José do Seridó

São Miguel

São Miguel do Gostoso

São Rafael

São Tomé

São Vicente

Serra do Mel

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Tenente Laurentino Cruz

Tibau

Timbaúba dos Batistas

Touros

Triunfo Potiguar

Umarizal

Upanema

Venha-Ver

Viçosa

Vito Califano