Inmet publica novo alerta de chuvas intensas no Rio Grande do Norte até o sábado (4)

Previsão é de chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km por hora. Alerta de chuvas intensas no Rio Grande do Norte, entre esta sexta-feira (3) e sábado (4)

Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso de perigo de chuvas intensas, de até 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100 km por hora entre esta sexta-feira (3) e 10h de sábado (4) em 29 municípios do Litoral Norte e Costa Branca potiguar.

Outro aviso de perigo potencial, de cor amarela, com previsão de chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos, entre 40 e 60 km por hora, abrange todo o restante do estado. O aviso também vale até às 10h do sábado (4).

Segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, nas áreas em alerta laranja.

O Inmet afirmou que em caso de rajadas de vento a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Outra recomendação é não estacionar veículos perto a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Graus de severidade

Chuvas intensas

Entre a quinta-feira (2) e esta sexta-feira (3), quando um alerta laranja e outro amarelo estavam em vigor, foram registrados acumulados de chuvas acima de 100 milímetros em pelo menos seis municípios potiguares. Alagamentos e outros danos foram registrados em cidades potiguares.

A Defesa Civil do Estado afirmou que acompanha a situação nos municípios do estado, mas nenhum caso grave havia sido registrado até a manhã desta sexta-feira (3).

Já a Defesa Civil de Natal informou que foi acionada para duas ocorrências durante a madrugada, porém, sem feridos. Na capital choveram cerca de 56 mm em 24 horas.

Cidades em alerta laranja até a manhã de sábado (4)

Assu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Areia Branca

Baraúna

Caiçara do Norte

Carnaubais

Galinhos

Grossos

Guamaré

Jandaíra

João Câmara

Macau

Maxaranguape

Mossoró

Parazinho

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

São Bento do Norte

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Tibau

Touros

Vittorio Rienzo