Per il settimo anno consecutivo le mandorle si confermano essere la frutta secca più utilizzata nella creazione di nuovi prodotti in tutta Europa. I dati, che si riferiscono al 2021, sono quelli del Global New Product Introductions Report di analisi Innova Market Insights, specializzata nei settori del food & beverage e della cura della persona. Il rapporto evidenzia la capacità delle mandorle di rimanere parte integrante dei trend alimentare emersi dalla pandemia, un successo continuo nonostante un rallentamento generale nelle introduzioni di prodotti a base di frutta a guscio.

Con oltre 5.500 nuovi prodotti a base di mandorle, che rappresentano il 46% del totale mondiale, l’Europa è al primo posto a livello globale. Più in dettaglio ben 6 paesi europei occupano un posto nella top 10 mondiale, con Germania, Francia e Regno Unito a guidare la classifica.

Benessere personale e attenzione alla salvaguardia del Pianeta sembrano essere i driver che spingono i consumatori di molti mercati europei ha scegliere prodotti plant-based. E le mandorle, ingrediente particolarmente versatile, rappresentano un valore aggiunto per i produttori che vogliono sviluppare prodotti innovativi partendo da basi vegetali. In Europa, le mandorle sono la frutta secca più impiegate nelle categorie snack, barrette, latticini e cereali. Nel solo settore lattiero-caseario hanno registrato in Europa una crescita del 7% rispetto al 2020. I prodotti da forno sono la categoria principale per l’introduzione di nuovi prodotti contenenti mandorle in Regno Unito, Francia e Italia, mentre la categoria leader in Germania risulta essere quella dei prodotti dolciari.

L’articolo Innovazione di prodotto: sono le mandorle la frutta secca più usata in Europa proviene da The Map Report.