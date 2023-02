Inovação e Transição Energética é tema de curso da UFRJ com seleção aberta e gratuita em Macaé

Seleção para 1º curso do Departamento de Engenharia de Produção do Instituto Politécnico (Ipoli) está aberta até sábado pela internet. Curso de extensão universitária em Inovação e Transição Energética da UFRJ em Macaé terá seis módulos

Myriams-Fotos por Pixabay

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Macaé, no Norte Fluminense, está com processo seletivo aberto até este sábado (4) para o “I Curso de Inovação e Transição Energética” do Departamento de Engenharia de Produção do Instituto Politécnico (Ipoli).

As inscrições podem ser feitas pela internet. O curso de extensão universitária é gratuito e tem 40 vagas disponíveis.

Ele terá carga horária de 60 horas e será realizado, presencialmente, no Instituto Politécnico, do dia 8 de fevereiro (quarta) ao dia 14 de fevereiro, das 18h30 às 22h30.

A proposta do curto é ampliar as possibilidades de pesquisas, estudos e projetos acerca da temática, bem como conectar as diferentes partes interessadas (stakeholders) da Capital Nacional da Energia, Macaé.

“Esta ação tem como público alvo empreendedores, profissionais que estão em função de gestão (independente da sua formação profissional) e alunos egressos de curso superior interessados nesta área do conhecimento. Entre os tópicos do conteúdo programático estão: mudança climática, ODS, ESG, energias renováveis, papel da inovação no que tange matriz energética, entre outros”, divulgou a instituição.

O Núcleo de Estudos em Gestão, Ergonomia e Projetos (Negep/UFRJ- Macaé) explica que a iniciativa busca ampliar a visão no mercado regional sobre as oportunidades de negócios no setor de energia, além de “fomentar o debate acerca da crise climática e contribuir para que novas iniciativas voltadas para agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam desenvolvidas”.

Durante o curso

O curso vai promover a imersão dos participantes em conteúdos estratégicos. Os alunos vão conhecer casos de sucesso que estão contribuindo para mudanças organizacionais, ambientais e sociais.

“Vale ressaltar que o curso conta com um pioneirismo, uma vez que as discussões regionais giram em torno do setor petrolífero, desconsiderando a amplitude do setor energético, portanto, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de competências dos atores sociais, empreendedores, executivos, pesquisadores e demais participantes interessados no assunto”.

Confira os módulos do curso:

Módulo 1 – Mudanças Climáticas: O que são mudanças climáticas, causa e consequências, como a crise climática afeta nossas vidas e possíveis Soluções. Precificação do carbono.

Módulo 2 – Cultura de Inovação: Cultura organizacional, cultura de inovação, cultura de inovação para transição energética.

Módulo 3 – Implementação ODS e ESG: o termo ESG, objetivos de desenvolvimento sustentável e metas agenda 2030 da ONU, agenda ESG na visão das empresas.

Módulo 4 – Transição energética e cenário brasileiro: indústria do petróleo e os novos cenários energéticos para o brasil.

Módulo 5 – Energias do futuro: energia eólica e outras energias renováveis (eólica, bioenergia, solar).

Módulo 6 – O papel da tecnologia e inovação na transição energética. As atividades serão coordenadas pelo Professor Doutor Thiago Gomes de Lima e Professora. Mestre Paloma.

Vittorio Rienzo