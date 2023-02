Inpe reprograma satélite para gerar imagens das áreas afetadas por terremoto na Turquia e na Síria

Registros ajudarão autoridades locais e pesquisadores a identificarem as regiões afetadas por terremoto. Edificações podem ser vistas em uma área de aproximadamente 100 x 100 km

Divulgação/Inpe

O satélite sino-brasileiro CBERS-4A está sendo reprogramando pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de São José dos Campos, para gerar imagens que poderão ser utilizadas por autoridades na busca por áreas afetadas pelo terremoto que atingiu a Síria e a Turquia.

O sul da Turquia e o norte da Síria foram atingidos por um terremoto de magnitude 7,8 na segunda-feira (6), deixando mais de 28 mil mortos e centenas de feridos. Esse é o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

Ao g1, os pesquisadores da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática, da Coordenação Geral de Ciências da Terra do Inpe, Thales Sehn Körting e Laércio Namikawa, informaram que novas imagens vão ser captadas nas regiões da Turquia e Síria até o dia 20 de fevereiro, para ajudar a mensurar a destruição causada pelo terremoto.

Segundo eles, a Defesa Civil brasileira já possui acesso às imagens, por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e irá disponibilizar os registros às autoridades dos países afetados.

Imagens de áreas afetadas registradas pelo CBERS-4A

O objetivo, de acordo com os pesquisadores, é fornecer imagens com resolução espacial, que permitem ver edificações que podem ter desabado com o terremoto. As imagens são feitas por uma câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura (chamada WPM), sendo esta a principal carga útil do CBERS-4A.

Dessa forma, os registros de arquivo da região poderão ser utilizados para comparar com as imagens obtidas depois do terremoto, para que especialistas consigam encontrar as áreas afetadas.

O satélite gera cenas de alta resolução espacial, que permitem ver as edificações em uma área de aproximadamente 100km x 100 km. Nessa dimensão, uma imagem captada compreende várias cidades indicadas pelos órgãos estrangeiros como as mais afetadas, como por exemplo Osmaniye, Karamamaras, e Kilis, que são regiões prioritárias.

Registros comparam regiões afetadas para auxilar buscas

Essa iniciativa é possível graças à Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres da qual o Inpe faz parte. Já existiam imagens de arquivos em regiões próximas que foram obtidas no contexto de outro desastre, ocorrido em 2020, em Beirute, no Líbano.

O CBERS-4A

O satélite sino-brasileiro foi produzido entre 2017 e 2019 no INPE, em São José dos Campos, por meio de uma parceria entre Brasil e China. O CBERS-4A foi lançado em 20 de dezembro de 2019, do Centro de Lançamento de Taiyuan, no país asiático.

Assim como outros satélites produzidos pelo Inpe, o CBERS-4A funciona como uma poderosa ferramenta para monitorar o território. Para isso, são utilizadas câmeras de sensoriamento remoto. A vida útil projetada para o CBERS-4A é de no mínimo 5 anos.

Suas imagens são usadas em diversos campos, como no controle do desmatamento e queimadas, o monitoramento de recursos hídricos, áreas agrícolas, crescimento urbano e em inúmeras outras aplicações.

O satélite CBERS-4A está em constante movimento ao redor da Terra, numa altitude de aproximadamente 630 km. A cada 100 minutos ou 97,25 minutos, o satélite dá uma volta completa pelo planeta.

