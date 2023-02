Inpe tem o menor quadro de funcionários em oito anos

Nos últimos oito anos, o instituto perdeu 28% dos servidores. A última vez que o instituto registrou mais contratações do que saídas foi em 2014, ano do último concurso para o órgão. Sede do Inpe, em São José dos Campos

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou queda no número de funcionários ativos em 2022 comparado a 2021. O órgão encerrou o ano com 4% de servidores a menos do que em 2021. A última vez que o instituto registrou mais contratações do que saídas foi em 2014, desde então o órgão perdeu 28% dos servidores.

O Inpe fechou 2022 com 707 funcionários ativos, uma redução de 29 servidores comparado a 2021, quando o instituto encerrou o ano com 736 funcionários.

A última vez que o Inpe registrou mais admissões do que saídas foi em 2014, ano do último concurso para o instituto. À época, foram contratados 68 servidores, sendo 54 tecnologistas e 14 pesquisadores.

Quadro de funcionários no Inpe é o menor em oito anos

Em 2014, o instituto encerrou o ano com 981 funcionários, desde então perdeu 274 servidores, o que representa uma queda de 28% no quadro de funcionários.

“O número de pessoal sendo mantido ou sendo reduzido por aposentadoria, implica que nós não temos tanta capacidade de crescimento. Algumas áreas podem perder sua capacidade de desempenho, como por exemplo a parte de satélites óticos vem sofrendo com aposentadorias e nós não estamos repondo. É um exemplo entre tanto”, afirma Clézio de Nardin, diretor do INPE.

Para o sindicato que representa o setor de Ciência e Tecnologia Espacial, o órgão deveria ter, no mínimo, o dobro do número de funcionários que tem atualmente, ou seja, cerca de 1,4 mil funcionários.

Orçamento

O orçamento destinado ao órgão se recuperou no ano passado. Em 2021, R$ 79,1 milhões foram destinados ao instituto, enquanto em 2022 foram R$ 93,1 milhões enviados para o Inpe.

De acordo com a lei orçamentária, a previsão é de que o órgão receba R$ 100,5 milhões em 2023. O valor é uma previsão, podendo variar para mais ou para menos.

O que diz o Ministério da Ciência

Em nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) informou que pretende recompor o quadro de funcionários, mas não há previsão para isso.

“O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) informa que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) segue desempenhando suas atividades de forma ininterrupta e com o alto padrão de qualidade característico do órgão. O MCTI informa, ainda, que considera uma prioridade a recomposição do quadro de funcionários do ministério e de suas unidades de pesquisa vinculadas e que se empenhará nesse sentido. Neste momento, não há previsão de abertura de concursos”, afirmou o ministério.

