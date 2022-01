inps,-al-via-il-bonus-casalinghe-2022:-arrivano-517-euro-al-mese-per-tutte.-ecco-come-averlo

Assegno casalinghe 2022: aumento oltre i 500 euro. Pare che il Governo Draghi stia per approvare un assegno casalinghe 2022 che prevede un aumento oltre i 500 euro. Si tratterebbe di un bonus da 517 euro per sempre erogato dall’INAIL. Nulla ancora di ufficiale, al momento; è allo studio un provvedimento finalizzato ad un aiuto economico per le casalinghe. In tempi di crisi pandemica, la situazione anche per le donne è peggiorata: trovare un impiego risulta sempre più difficile per le donne costrette a scegliere tra lavoro e famiglia.

Assegno casalinghe 2022: requisiti per ottenerlo

Il lavoro di casalinghe non viene riconosciuto come categoria tutelata eppure è un’attività a tempo pieno e decisamente pesante, soprattutto per le donne che devono occuparsi anche dei figli o di genitori anziani. L’unico riconoscimento, in questo senso, potrebbe essere un sussidio, quello a cui il governo sta lavorando.

Il bonus casalinghe dovrebbe riconoscere un assegno di 517 euro emesso dall’Inail. Spetterà alle donne che dimostrano di essere casalinghe a tempo pieno, che si occupano della cura della casa e della famiglia come un vero e proprio lavoro. Non si tratta di un’integrazione della pensione sociale ma di un bonus vero e proprio. In più, pare debba aggiungersi un altro incentivo di 280 euro al mese per casalinghe disoccupate da sostenere nei pagamenti dell’affitto e del mutuo.

Bonus casalinghe 2022: come fare domanda

Bisognerà attendere l’entrata in vigore a gennaio della Legge di Bilancio 2022 per sapere come richiedere l’assegno casalinghe. Al momento, le modalità per le domande non sono chiare né ufficiali. Entro il 31 gennaio 2022 si potrà sottoscrivere un premio assicurativo Inail rivolto a casalinghe, uomini e studenti che svolgono attività domestiche al fine di tutelarsi da eventuali infortuni. I

l premio assicurativo di 24 euro annui è un sostegno economico gratuito per chi non supera i 4.648 euro di reddito annuo (non oltre i 9.296 euro per nuclei familiari composti da più persone). Questo bonus può essere richiesto sul sito web dell’Inail compilando un apposito modulo. Non è rivolto soltanto alle donne ma anche a studenti, uomini e pensionati over 65 casalinghi, che si occupano della cura della casa e delle faccende domestiche.

