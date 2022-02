Inquinamento indoor: cosa può avvelenare le nostre case e come difendersi

Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi e siamo spesso portati a credere che l’aria indoor sia più salubre di quella esterna. Diverse sono invece le cause che possono concorrere a inquinare anche l’aria che respiriamo all’interno delle nostre abitazioni e dei luoghi chiusi in genere, dalla scarsa e errata ventilazione, alla presenza di fonti inquinanti, agli effetti nocivi provocati dalle attività umane. Fra i principali nemici dell’ambiente domestico ci sono i cosiddetti composti organici volatili (COV): contengono atomi di carbonio che, a temperatura ambiente, evaporano facilmente. Troppo piccoli per essere visti e praticamente onnipresenti sia all’interno che all’esterno degli edifici, possono essere inalati. Alcuni sono più pericolosi di altri. Alcuni sono naturali, come muffe, funghi e alcuni batteri. Particolarmente insidioso è anche il gas radioattivo radon, incluso tra i COV perché molto pericoloso. Prodotto dalla scomposizione dell’uranio nel suolo, nella roccia e nell’acqua sotto un edificio, il radon è la principale causa di cancro ai polmoni tra i non fumatori, secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA). Alle sostanze “naturalmente” tossiche, si sommano migliaia di prodotti di uso quotidiano realizzati dall’uomo e contenenti COV, che diventano gas a temperatura ambiente. È impossibile calcolare la loro concentrazione, perché alcuni vengono prodotti accidentalmente durante la combustione o i processi industriali.

Photo by Kwon Junho on Unsplash

Secondo l’EPA – l’American Lung Association – le fonti più comuni di COV pericolosi – e concentrati bene o male in tutte le case – sono le seguenti. Le cucine a gas ( che come spieghiamo qui, inquinano l’aria anche spente ) e i combustibili utilizzati per riscaldare le abitazioni. I solventi per la pulizia, i disinfettanti (come i gel per le mani!) e i deodoranti per ambienti. Colle e molti materiali artistici e artigianali come pennarelli indelebili. Vernici, solventi e lacche. Mastice, sigillanti e adesivi. Stampanti e fotocopiatrici. Tappeti, divani, tende e tutta la tappezzeria (ai quali i VOC vengono aggiunti per le qualità ignifughe). Giocattoli. Estintori. Tubi in PVC. Mobili o pavimenti a basso costo contenenti legno pressato. Detergenti, cosmetici e solventi per unghie. Indumenti lavati a secco. Processi industriali. Antiparassitari e insetticidi. All’aperto, le fonti esterne più comuni includono: la benzina e gli scarichi diesel dei veicoli a combustione. Il propano e il butano utilizzati ad esempio nelle torce, nelle griglie o nelle stufe. Le emissioni industriali. La combustione prodotta da caminetti e stufe a legna (che producono più cancerogeni dei diesel). Le sostanze disperse nei campi agricoli come insetticidi e diserbanti. All’aperto, poi, i COV si legano ad altre molecole e contribuiscono – in modo significativo – all’inquinamento atmosferico da particolato e all’ozono a livello del suolo. Enorme fonte di COV all’aperto sono i giacimenti di petrolio che, in Cina e negli Stati Uniti, hanno creato da soli concentrazioni malsane di smog anche nelle aree rurali. Non è ancora noto in che misura lo smog contribuisca al riscaldamento globale, ma si pensa che, forzando i cambiamenti climatici nell’emisfero settentrionale, lo smog possa contribuire all’amplificazione artica, ovvero la maggior velocità con cui si riscalda la regione artica rispetto al resto del mondo, e a nuovi modelli divergenti di precipitazioni nei monsoni, in Asia. Ma non finisce qui. I composti organici volatili finiscono nelle acque sotterranee, contaminando in modo significativo le falde e spesso in modi sconosciuti. Così è stato a lungo per il metil terz-butiletere (MtBE) – ancora oggi presente nelle falde sebbene vietato -, dopo che si è compresa la sua capacità di aumentare il rischio tumore (fegato e reni). Tuttavia, per fortuna, la maggior parte dell’acqua del rubinetto viene regolarmente testata per i COV. Tornando ai prodotti tossici e inquinanti presenti nelle case, le linee guida per evitarle non sono rassicuranti, e suggeriscono che una parziale soluzione può essere solo evitare la presenza degli oggetti sopra elencati. Infatti, secondo l’EPA e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), per evitare la sovraesposizione dovremmo in sostanza tenere sempre aperte le finestre, e utilizzare prodotti contenenti COV (es. vernici o solventi per unghie) solo in aree ben ventilate. Utilizzare insetticidi e antiparassitari naturali, o non usarli. Tenere i materiali contenenti COV fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non fumare tabacco in casa. Non accettare indumenti lavati a secco, se hanno ancora un forte odore: una lavanderia dovrebbe conservarli fino a quando il VOC non è evaporato. Appenderli all’aperto prima di indossarli. Usare cosmetici e solventi per unghie privi di acetone. Mentre si cucina, utilizzare una cappa aspirante. Da notare, infine che, come avverte l’EPA, i termini “verde”, “eco” e “rispettoso dell’ambiente” sulle etichette dei prodotti non sono indicatori affidabili dei livelli di COV, e neppure i termini: “voc basso” e “voc zero”.

L’articolo Inquinamento indoor: cosa può avvelenare le nostre case e come difendersi proviene da The Map Report.