insalata-caprese-il-lato-“frollosamente-tricolore”-della-vita!

… Ops … insalata caprese con una base di brisèe profumata con polvere di basilico, ricotta, un QUA-tris (cit. la mia amica Lara) di pomodori (pachino, zebrino, camone e luna nera!), deliziose foglioline di basilico e cuori di frolla (of course!).

Quest’oggi si apre ufficialmente la “stagione delle frolle estive”!

Un mix di gusti (dolci & salati) a fornelli quasi zero che ci accompagnerà frollosamente nelle prossime settimane (anche i colori saranno dalla loro parte!).

Come assaporare questa insalata caprese? Un bicchiere di bollicine è perfect!

Quando prepararla? Per un aperitivo friendly, per una serata tra amici passando per un pranzo fresco, nutriente e fashion!

A corredo del post ti lascio la ricetta e piccole varianti gustose per “l’insalata caprese del tuo cuore”!

Di cosa sto parlando? Puoi sostituire la ricotta con la mozzarella oppure la stracciatella.

Un’altra idea? Il pesto con i pinoli tostati unito agli altri ingredienti base oppure servito in una ciotolina come salsa fredda.

Un’altra idea ancora? Scamorza e pomodorini confit.

A te la scelta per il tuo “amor” di insalata caprese! Si!