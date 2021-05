Insalata con tonno mozzarella e peperoni | Invitante e saporita

Insalata tonno mozzarella peperoni ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food appetitoso e molto richiesto in estate che tutti possono mangiare: anche i celiaci, essendo questa vivanda priva di glutine. Stiamo parlando dell’Insalata tonno mozzarella e peperoni. Facilissima da realizzare e pronta in pochi minuti, questa ricetta estiva non necessita di cottura. Vi serviranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare questo stuzzichino ricco di sapore e di bell’aspetto.

Lo sappiamo: in estate l’appetito spesso ci abbandona perché spesso il caldo ci toglie anche la voglia di mangiare e diventiamo nervosi. Questo finger food, con i suoi colori sgargianti e il suo profumo, vi delizierà da prima attraverso i vostri occhi e poi, fin dal primo boccone, con un tripudio di sapori che si sono fusi in un’unica ed eccezionale insalata.

Questo finger food è, infatti, un concentrato di importanti sostanze nutritive per il nostro organismo, tra le quali ricordiamo le vitamine e sali minerali importanti per la nostra salute, soprattutto in estate, quando ne perdiamo tanti a causa del calore estivo. Date quindi libero sfogo alla vostra fantasia e aggiungete altre verdure a questa insalata a proprio piacere. Io, che sono un’amante della cipolla di Tropea, non ho potuto fare a meno di aggiungerne qualche rondella in questo stuzzichino.

Con poco sforzo e una spesa economica minima, preparerete quindi, in pochi minuti, un finger food sano da leccarsi i baffi! Ideale per un pranzo al sacco al posto del solito panino, potete servire questo stuzzichino anche come piatto unico per un pranzo saporito e colorato. In questo caso, potreste accompagnare questo finger food con delle fette di pane abbrustolito a proprio piacere.

Potrebbe piacerti anche: Fiori di zucchine ripieni di salsicce e mozzarella | particolari e buone

Potrebbe piacerti anche: Muffin soffici di fragole e ricotta | Pronti per stupirci

Dosi per: 4 porzioni

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 250 gradi

Tempo di cottura: 30 minuti circa

Strumenti

un coltello

una ciotola capiente

carta forno

una leccarda

sacchetti per alimenti

Ingredienti

un peperone rosso

12 g di alici sottolio

220 g di mozzarella

qualche foglia di basilico fresco

90 g di olive nere denocciolate

un peperone giallo

110 g di pomodori cuore di bue

un peperoncino fresco

50 g di pomodori datterini

180 g di tonno sottolio

90 g di scarola

60 g di olio extravergine di oliva

10 g di aceto di mele

pepe nero macinato sul momento q.b.

un pizzico di sale fino

Insalata con tonno mozzarella e peperoni, procedimento

Adagiate i peperoni, lavati e asciugati su una leccarda ricoperta di carta forno e cuocete a 250° per 30 minuti circa, girando ogni tanto gli ortaggi per avere una cottura uniforme. Ultimata la cottura, fate intiepidire i peperoni cotti chiusi in sacchetti per alimenti. Trascorso il tempo necessario, tagliate a striscioline di 1 cm i peperoni privati della pelle, della loro parte superiore e dei semini interni.

Insalata con tonno mozzarella e peperoni ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Torta di ciliegie in padella si prepara senza uova | Ecco la ricetta perfetta

Potrebbe piacerti anche: Polpette proteiche con legumi e avena, secondo total vegan

Tagliate l’invidia lavata a striscioline e conservatela in acqua fredda per evitare che si ossidi. Riducete i pomodori lavati in quattro spicchi ciascuno che raccoglierete in una capiente ciotola. Aggiustate di sale e pepe a proprio piacere e incorporate i tocchetti di peperone, il tonno sgocciolato e spezzettato, le olive nere, le striscioline di invidia e la mozzarella sminuzzata. Mescolate e inglobate le alici tritate. Profumate con il peperoncino privato del picciolo e dei suoi semini interni e condite con olio. Salate, pepate e insaporite con qualche foglia di basilico fresco a proprio piacere. Mischiate gli ingredienti per avere un sapore uniforme e servite l’insalata.

Insalata con tonno mozzarella e peperoni ricettasprint