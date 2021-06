Insalata di cous cous estiva | Piatto unico veloce e ricco di sapore

Insalata di cous cous estiva ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico accattivante e molto gustoso. Stiamo parlando dell’Insalata di cous cous estiva. Facilissima da preparare, questa vivanda è una gustosa alternativa al tradizionale riso freddo estivo.

Vi occorreranno pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare questa vivanda colorata dal sapore irresistibile. Inoltre, impiegherete pochissimi minuti per prepararla visto che state usando come base del cous cous precotto.

Ottimo da portare in tavola freddo, questo finger food è perfetto come pranzo al sacco alternativo al solito panino sia che stiate facendo una gita al parco o che stiate sulla spiaggia a prendere il sole. Potete personalizzare questo piatto unico togliendo oppure aggiungendo altre verdure a proprio piacimento.

Il segreto del successo di questo finger food è sicuramente l’aver usato un olio extravergine di oliva realizzato con la premitura a freddo: questo condimento, infatti, ha una bassissima acidità e regala alla vivanda un intenso sapore dell’oliva appena macinata. E’ quindi leggermente amarognolo e un tantino piccante: si rivela quindi perfetto per impreziosire una vivanda estiva come questa.

Potete preparare il giorno prima questo piatto unico e gustarlo per un pranzo leggero senza rinunciare al gusto, quando tornate a casa stanche dal lavoro oppure avete appena terminato l’ultima riunione in smart working e avete pochissimi minuti per la pausa pranzo. Questa vivanda, infatti, vi sazierà senza appesantirvi. E’ anche perfetta come cena leggera da assaporare in famiglia.

Dosi per: 250 g di cous cous

Realizzato in: pochi minuti

Tempo di cottura: 1 minuto. Sul fornello.

Tempo di riposo: 8 minuti

Strumenti

una pentola

un coltello

una forchetta

una ciotola capiente

Ingredienti

250 ml di acqua (oppure brodo vegetale già pronto)

sale q.b.

4 cucchiai di mais

3- 4 cetriolini sotto aceto

250g di cous cous precotto

110 g di mozzarella

7 pomodorini ciliegino

4 funghi champignon

foglie di rucola fresca q.b.

un filo di olio extravergine di oliva con premitura a freddo

qualche oliva

foglie di basilico fresco q.b.

Insalata di cous cous estiva, procedimento

Cuocete per 1 minuto il cous cous in una pentola di acqua bollente salata (oppure di brodo) con un filo di olio. Spegnete la fiamma, coprite il tutto e fate riposare per 8 minuti. Nel frattempo, tagliate a fettine sottili i funghi lavati e a tocchetti i pomodorini.

Trascorso il tempo necessario, sgranate il cous cous con una forchetta e raccoglietelo in una capiente ciotola. Condite con un cucchiaio di olio e aggiungete le fettine di funghi, i pezzetti di pomodoro, la mozzarella tagliata a dadini, le olive denocciolate, il mais e i cetriolini spezzettati. Aromatizzate con le foglie di rucola e di basilico fresco a proprio piacere. Condite con altro olio e mescolate con cura per avere un sapore uniforme. Potete servire l’insalata sia tiepida che fredda. Se avanza, è possibile conservarla in frigo anche per 2 giorni.

