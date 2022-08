I fagiolini, o cornetti, sono il baccello verde e acerbo dei fagioli comuni, utilizzati come ortaggi;vengono quindi raccolti e consumati con i loro baccelli prima che i semi interni siano arrivati a maturazione.

Le ricette con i cornetti sono tantissime e facilissime da preparare, aggiungendo altri ingredienti come fagioli, cipolle, verdure lesse, uova sode o tonno sott’olio, variando inoltre il condimento a piacere: tutti appetitosi!

L’insalata di fagiolini con patate è un piatto perfetto per l’estate, fresco e saporito, servito come contorno, secondo piatto vegetariano o piatto unico da portare in una scampagnata.

Insalata di fagiolini con patate

Ingredienti

600 g di fagiolini (cornetti)

600 g di patate

un mazzetto di prezzemolo

uno spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

aceto di vino

sale

Preparazione

Lessate le patate in abbondante acqua salata, provando la cottura con una forchetta che dovrà punzecchiarle facilmente;

scolatele, lasciatele intiepidire, poi pelatele.

Spuntate i fagiolini ed eliminate l’eventuale filo, e lessateli in acqua bollente salata;

quando avranno raggiunto il giusto grado di cottura, scolateli e lasciateli intiepidire.

Riunite in una ciotola i fagiolini tagliati a pezzi, le patate tagliate a cubetti, il prezzemolo ed aglio tritati, condite con l’olio extravergine d’oliva, l’aceto, aggiustate di sale e mescolate delicatamente.

Lasciate insaporire per una decina di minuti a temperatura ambiente prima di servire l’insalata di fagiolini con patate, oppure conservatela in frigorifero fino al momento di servirla.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Insalata di fagiolini con patate, quella tradizionale della nonna. Ci vogliono pochi passaggi per un pranzo veloce scritto su Più Ricette da Catia.