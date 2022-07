insalata-di-fagiolini,-pesto-e-calamari:-il-piatto-fresco-e-veloce-perfetto-per-l’estate.-una-esplosione-di-gusto

Insalata di fagiolini e pesto super estiva: il piatto unico facilissimo che si prepara con pochi ingredienti. Piatto buonissimo e fresco, è una valida alternativa alle semplici insalate estive. E’ un piatto che ha tutto, pesce verdure e un ricco condimento.

Ingredienti

500 gr di fagiolini

300 gr di pesto di basilico

un totano ( medio)

3 fiori di zucca

sale

olio EVO

Preparazione

E’ una ricetta molto semplice, quindi possiamo partire dal totano (Andranno bene anche i calamari, anche se il periodo è quello di novembre). Arrostite quindi il totano senza aggiungere né sale né olio. Fate le solite stricioline con il coltello sul totano ( pulito sia interiormente che esteriormente) per non farlo arricciare e poi mettete in piastra. Fate freddare e poi tagliate a listarelle.

Adesso passiamo ai fagiolini. Prendete un tegame riempite d’acqua e sale quando avrà raggiunto l’ebollizione calate i fagiolini. Fate cuocere per 15/20 minuti. Diciamo che il tempo è circa un quarto d’ora, ma assaggiate perché tutto dipende anche dalla callosità e dalla qualità dei fagiolini stessi. Una volta cotti scolate e passateli sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura e velocizzare i tempi.

Ora tocca la pesto. Diciamo che abbiamo due diverse strade: la prima prevede che usiate un comune vasetto di basilico. L’altro e farlo voi: 150 gr di basilico, 100 di olio, 50 di parmigiano, pinoli, sale e uno spicchio di aglio senza animella. Frullate il tutto e in pochissimi minuti e pronto.

Quando avrete tutti gli ingredienti pronti potete assemblare. Aggiungete alla vostra insalata qualche fiore di zucca tagliato e privato del picciolo all’interno.

