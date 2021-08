Insalata di fagiolino. Ricetta facile.

L’insalata di fagiolino e mozzarella è un piatto freddo molto saporito, perfetto da preparare nelle caldissime giornate estive. Questa ricetta si può anche preparare in anticipo e tenere in frigorifero per un paio di giorni, sarà ottima da gustare fredda a pranzo oppure a cena.

La preparazione è semplicissima: si parte dal fagiolino che va lessato per circa 30-40 minuti, dopo di che si fa raffreddare velocemente in acqua fredda in modo da mantenere il suo bel colore verde. Una volta pronto possiamo condirlo con sale, olio e pepe e accompagnarlo con i nostri ingredienti preferiti. Noi abbiamo scelto di usare la mozzarella, i pomodorini, le olive, i pomodorini secchi e il prosciutto crudo in accompagnamento. Ma le varianti possono essere tante: possiamo sostituire il prosciutto crudo con il tonno o il salmone in scatola, oppure con le uova in modo da avere un’insalata vegetariana.

L’insalata di fagiolino e mozzarella si può inoltre arricchire con altri ingredienti, ad esempio il mais, i cubetti di pane tostato, le scaglie di parmigiano, funghetti e carciofini sott’olio e tanto altro!

Possiamo mettere la nostra insalata in una borsa frigo e portarla al mare per un pranzo leggero e gustoso oppure ad un picnic in montagna. Il fagiolino cotto possiamo conservarlo in frigo e usarlo per altre preparazioni: è versatile e in estate è sempre un piacere portarlo in tavola!

Forza, prepariamo insieme questo piatto freddo super estivo e sfizioso, e poi scriveteci nei commenti come l’avete personalizzato!

INGREDIENTI 500 gr di fagiolino

200 gr di mozzarella

10 olive nere

150 gr di pomodorini

10 pomodorini secchi

150 gr di prosciutto crudo

sale e pepe q.b.

20 ml di olio extravergine d’oliva

basilico fresco q.b.