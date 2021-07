insalata-di-gnocchi:-con-pomodori-e-basilico

L’insalata di gnocchi rappresenta una proposta deliziosa per il pranzo in famiglia durante la bella stagione. Siamo abituati a mangiarli con il pesto o con la passata di pomodoro, ma in questa fresca veste, fidatevi, meritano tutto il tempo che occorre per prepararli. Lattuga, capperi, pomodori secchi e foglie di basilico ne costituiscono il condimento insieme ai funghi champignon. Le idee per gli gnocchi freddi non sono mai abbastanza, e questa si sposa perfettamente con l’estate: ne racchiude alcuni degli ingredienti più rappresentativi. Come è ovvio, si presta a tutta una serie di personalizzazioni, come ad esempio la sostituzione dei pomodori secchi con quelli freschi o l’aggiunta della mozzarella. Seguite la ricetta che segue per andare sul sicuro.

Preparazione Insalata di gnocchi Tagliate i funghi puliti a fettine e metteteli a cuocere in un tegame con olio e aglio. A fine cottura unite la lattuga tagliata a pezzetti, i capperi, i pomodori secchi tagliuzzati. Regolate di sale (poco) e pepe e mescolate. Fate raffreddare il condimento. Adesso fate cuocere gli gnocchi secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Scolateli, passateli sotto il getto dell’acqua fredda e conditeli con il contenuto della padella. Profumateli con le foglie di basilico, trasferiteli in frigo per circa un’ora, quindi gustateli freddi o a temperatura ambiente. Variante Insalata di gnocchi Gli gnocchi freddi sono buoni in tutte le salse: con pesto, con tonno, con gamberetti, ogni variante è bene accetta.