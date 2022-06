insalata-di-mare-alla-totana,-antipasto-leggero-e-saporito:-il-procedimento-per-un-piatto-unico

L’insalata di mare con totano gigante si prepara con sottili pezzetti di totano, come fettuccine, lessati in acqua o cotti a vapore, e conditi con un’emulsione di olio limone e prezzemolo. Ottima come antipasto, ma può costituire una base per altre ricette o per la decorazione di piatti a base di pesce, oppure unita a verdure spadellate per un ottimo secondo piatto leggero e ricco di sapore.

Le fettuccine di totano gigante in insalata sono un antipasto leggero, dal sapore intenso e molto bello da vedere con un impiattamento particolare che non segue le regole classiche; infatti l’insalata, dopo essere stata condita con un’emulsione aromatica, viene trasferita nei bicchieri da portata, per diventare un raffinato antipasto simile ad una golosa macedonia di frutta.

La lista degli ingredienti è varia, ma i protagonisti sono comunque i totani, una delle specie ittiche più apprezzate, vengono tagliati a strisce e pezzi sottili, e cotti al vapore.

Il totano si fa apprezzare per il sapore inconfondibile e delicato, ma anche per le buone proprietà nutrizionali, come tutti i molluschi sono poco calorici, ricchi di proteine vitamine e sali minerali, omega tre e fosforo.

Una particolarità di questa insalata è il condimento, saporito e leggero, con un’emulsione di olio extravergine di oliva, limone, sale e pepe;

un’insalata valorizzata dalla presenza di altri ingredienti: le patate, di consistenza soda, che vengono cotte al vapore, ed il sedano bianco, una varietà più morbida e croccante tagliato a tocchetti ed inserito crudo, amalgamandolo agli altri ingredienti, infine i pomodorini gialli dal sapore dolce e delicato.

Ecco la ricetta

Insalata di mare con totano gigante

Ingredienti per 4 porzioni

500 g di totano gigante già pulito

un limone

due gambi di sedano bianco

due patate

un ciuffo di prezzemolo fresco

olio extravergine di oliva

pomodorini gialli

sale e pepe

Procedimento

Preparate un’emulsione con il trito di prezzemolo, tre cucchiai di olio, il succo di limone, sale e pepe, e mescolate il tutto.

Tagliate il totano come fettuccine e cuocetelo al vapore per 5 minuti;

lavate le patate, pelatele e fatele a strisce o cubetti, e cuocetele al vapore per 7-8 minuti.

Quando patate e calamari sono cotti, lasciateli intiepidire e versateli in una ciotola;

unite il sedano e pomodorini tagliati a pezzetti.

Condite con l’emulsione e distribuite le fettuccine di totano gigante dentro quattro bicchieri, guarnite con foglie di sedano e servite.

