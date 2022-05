insalata-di-nervetti,-l’antipasto-gustoso-per-una-cena-rustica-di-primavera

L’insalata di nervetti è un tipico antipasto della cucina milanese, un piatto della cucina popolare e delle osterie del milanese.

La base della preparazione del piatto è costituita dalle cartilagini del ginocchio e del piedino di vitello;

dopo una lunga bollitura in un brodo di cipolla carote e sedano, fino a che non diventano tenere, vengono tagliate a listarelle e condite con cipollotti, sale, pepe, olio e aceto.

Si può preparare velocemente acquistando una confezione di nervetti precotti facilmente reperibili in commercio.

Un antipasto gustoso, ideale per il brunch o un aperitivo, accompagnata da un fresco vino bianco o un rosato.

Accanto alla versione tradizionale, esistono varianti più “ricche”, con l’aggiunta di fagioli bianchi e prezzemolo, oppure con cipolle sott’aceto al posto del cipollotto.

Insalata di nervetti

Ingredienti

un piedino di vitello

un ginocchio di vitello

una cipolla

un gambo di sedano

una carota

Oppure 600 g di nervetti precotti

per condire

due peperoni (giallo e rosso)

2 cucchiai di prezzemolo tritato

un cucchiaio di capperi

olio extravergine di oliva

un cucchiaio di aceto

sale e pepe

Preparazione

Bruciacchiate sulla fiamma la parte esterna del ginocchio e dei piedini di vitello per eliminare eventuali residui;

iniziate la cottura immergendoli nell’acqua leggermente salata, con cipolla, carota e sedano: da quando inizia a bollire, cuoceteli per due ore e mezzo;

spegnete e lasciateli intiepidire nel loro brodo per mezzora.

Scolate la carne e cercate di non farla raffreddare, infatti la carne si indurisce e diventa meno facile disossarla;

eliminate ossi e ossicini, filamenti scuri e parti dure, conservate le cartilagini, il tessuto connettivo, la pelle, il grasso e qualche residuo di polpa;

tagliate infine tutto a listerelle sottili o a pezzettini.

Se utilizzate i nervetti precotti, terminate la cottura in acqua bollente per 10 minuti, prima di tagliarli a fettine.

Preparate il condimento

Pulite i peperoni e tagliate a pezzetti;

in una ciotola emulsionate l’olio con un pizzico di sale, uno di pepe e il prezzemolo tritato, aggiungete i nervetti, capperi e peperoni;

potete aggiungere al condimento altri ingredienti a piacere, sott’aceti, aglio tagliato sottile, aceto, cipolla rossa a fettine, fagioli lessati, olive, ceci, ecc.;

coprite la ciotola e lasciate riposare qualche minuto in frigorifero prima di servire.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Insalata di nervetti, l’antipasto gustoso per una cena rustica di primavera proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.