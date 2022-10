insalata-di-orecchiette-d’autunno,-il-primo-piatto-delle-ottombrate-calde.-facili-e-pronti-in-poco-tempo

Un piatto appetitoso, fresco e colorato: orecchiette integrali con verdure e pomodorini, dal gusto ricco ed equilibrato, realizzato con ingredienti e sapori tipicamente mediterranei, amati da tutti!

Una ricetta facile, da preparare nel tempo di cottura della pasta: un condimento veloce a base di zucchine e peperoni a listarelle, saltati in padella con olio, erbe aromatiche, e pomodorini che donano colore e un sapore delizioso, completato dalle olive e capperi.

Un tripudio di colori e sapori, per allietare la tavola con un piatto caldo, in un pranzo veloce in famiglia o una cena con amici;

una pietanza fresca e dal gusto leggero, perfetta da portare al lavoro e gustare a temperatura ambiente.

Per questa ricetta sono state utilizzate orecchiette bio integrali, un formato speciale di pasta corta che si presta a vari tipi di condimento, caldi o a crudo;

potete arricchire la ricetta aggiungendo altre verdure di stagione, o qualche cubetto di formaggio, ricotta o feta greca!

Orecchiette integrali con verdure e pomodorini

Ingredienti per 4 porzioni

320 g di orecchiette bio integrali

150 g di zucchine

100 g di peperone rosso

100 g di peperone giallo

2 peperoncini verdi dolci

150 g di pomodorini

una cipolla

uno spicchio di aglio

una decina di olive denocciolate

un cucchiaio di capperi

4 filetti di acciuga

timo alloro rosmarino basilico origano

peperoncino, a piacere

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Mettete a lessare le orecchiette in abbondante acqua salata.

Nel frattempo pulite e lavate le zucchine, i peperoncini verdi ed i peperoni, poi tagliate tutto nel senso della lunghezza, in modo da ottenere delle listarelle;

tagliate le cipolle a fettine ed i pomodorini a metà.

In una padella capiente, scaldate un filo di olio di oliva con lo spicchio di aglio, rosolate le cipolle affettate e sciogliete le acciughe spezzettate;

aggiungete le zucchine, peperoncini verdi ed i peperoni, e fate cuocere a fiamma viva per qualche minuto;

abbassate il fuoco, aggiungete due cucchiai di acqua, erbe aromatiche, e fate cuocere ancora fino a che le verdure non saranno cotte ma ancora sode;

unite infine i pomodorini, capperi e olive e mescolate il sugo: potete dare una nota pungente aggiungendo peperoncino fresco o secco.

Scolate la pasta molto al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura, versate il tutto nella padella con il condimento, e mantecate a fiamma viva, ultimando la cottura delle orecchiette.

Servite le orecchiette integrali con verdure e pomodorini, ancora calde, con una spolverata di origano ed un filo di olio di oliva a crudo.

Potete preparare il sugo di verdure in anticipo e riscaldarlo al momento di condire la pasta,

oppure si può conservare la pasta già condita in frigorifero per un giorno.

