Insalata di pasta alla Napoletana, i segreti della nonna per il piatto più saporito dell’estate. Piatto buonissimo e saporito, pronto in pochi minuti e dal risultato garantito. Ecco uno dei piatti più estivi che c’è.

Ingredienti

400 gr di rotelle o fusilli o penne ( pasta corta in pratica)

1/2 peperone giallo

2 zucchine

300 gr di pomodorini

1 peperoncino ( a scelta)

200 gr di provolone ( semi stagionato)

4 cipollotti

olive nere denocciolate

aglio

basilico

aceto di vino

olio

sale

pepe

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di cuocere la pasta. Mettiamo su la nostra pentola di acqua e facciamola andare. Una volta che bolle scoliamo e blocchiamo la cottura sotto l’acqua corrente fredda.

Passiamo quindi al condimento: Prendiamo sia il peperone che le zucchine. Tagliamole a pezzettini piccoli ( in maniera tale che possano anche scottarsi più velocemente). Tagliamo anche i pomodorini in piccole parti. Ora affettiamo i cipollotti. Cuociamo il tutto: in una padella mettiamo un filo d’olio. Inseriamo le zucchine e i peperoni. Non dovranno cuocere tanto tempo. La cottura deve essere docile, ma dovranno anche mantenere una certa croccantezza.

Una volta che saranno cotti, mettiamoli nella pasta fredda. Ora mettiamo nella pasta il provolone, poi l’aglio e il basilico tritati ( anche i peperoncino privato dei semini), poi un cucchiaio di aceto e olio extra vergine di oliva e le olive nere. Aggiustate di sale. Mescolate il tutto con un cucchiaio grande dal basso verso l’alto e date sapore.

Conservatelo in frigo per un paio d’ore dato che alcuni sapori e consistenze dovrete assaporarli bene. Non dimenticate di tirarlo fuori dal frigo almeno mezz’ora prima di gustarlo. Buon appetito. Continuate a leggere le nostre insalate di pasta

