insalata-di-pasta-alla-siciliana-di-benedetta,-saporita-e-fresca:-i-sapori-di-sicilia-in-un-piatto-semplice-e-veloce

Fa troppo caldo, magari non avete ospiti oppure c’è qualche ospite che non ha molte pretese, vuole mangiare qualcosa di fresco. E allora ecco la ricetta ideale: saporita, briosa, ricca di carboidrati, fibre e vitamine.

Insalata di pasta alla Siciliana di Benedetta, saporita e fresca: il piatto estivo pronto in pochi minuti. Ricettina molto semplice e gustosa che possiamo davvero preparare in qualsiasi modo e momento della giornata. Specialmente quando fa molto caldo e non c’è molta voglia di organizzare una cena o un pranzo veloce.

Procedimento

Per prima cosa togliamo a fette le nostre melanzane, mettiamole in una ciotola grande e sul fondo un panno carta. Mettiamo il sale grosso e facciamo spurgare. Dopo 30 minuti giriamole e aggiungiamo altro sale grosso.

Facciamo spurgare. Le melanzane dovranno essere tagliate di almeno un paio di centimetri. Quindi le facciamo prima grigliate e poi una volta cotte le tagliamo a tocchetti.

A questo punto tagliato a metà i pomodorini, uniamoli in una bowl con la cipolla, tagliata a rondelline, e le melanzane e la mozzarella. Saliamo, oliamo e facciamo riposare. A questo punto mettiamo dell’acqua in una pentola e facciamo cuocere la pasta. Una volta cotta inseriamola nella ciotola dove c’è il condimento e giriamo delicatamente. Per dare un po’ più di spinta al piatto aggiungiamo della ricotta salata.

La ricetta originale di Bendetta