Insalata di pasta con la Pasta mista, la versione alla napoletana con il tocco in più: Cosa si mette nell’olio per condirla

Continua a fare così caldo che non sapete più cosa portare in tavola? La pasta fredda, come l’insalata di riso, è sempre un’ottima idea, perfetta da preparare in anticipo e senza lunghe cotture! Un piatto che permette soluzioni infinite, rendendo la pasta fredda ogni volta diversa: secondo i propri gusti ed alla disponibilità, è possibile prepararla a base di verdure, carne, pesce, e con molti formati differenti come spaghetti, mezze penne, conchiglie, trenette e molti altri ancora.

Una ricetta facile, ma la cottura della pasta è molto importante, occorre ottenere la giusta consistenza: l’errore più comune è infatti quello di farla asciugare durante il raffreddamento, mentre è fondamentale scolare delicatamente la pasta, bloccandone la cottura sotto un leggero getto d’acqua fredda; occorre inoltre evitare un condimento troppo denso, come quelli a base di pesto. Ecco allora, tra le numerose ricette di pasta fredda, la pasta mista fredda con uova sode, semplice da preparare, delicata e gustosa, con una presentazione dall’aspetto fresco e solare.

Pasta mista fredda

Ingredienti per 4 porzioni

pasta mista, 320 g

uova, 4

pomodorini gialli, 100 g

zucchine, 100 g

sfoglie di arrosto di tacchino, pollo, o di prosciutto cotto, 100 g

perle di mozzarella o mozzarelline, 100 g

olio extravergine d’oliva

uno spicchio di aglio

origano

sale e pepe

a piacere

a piacere 100 g di mais precotto

Procedimento

Lessate la pasta mista in acqua salata per due minuti in meno del tempo si cottura indicato sulla confezione; scolatela, fatela raffreddare sotto acqua fredda, quindi mettetela in una ciotola mescolandola con un filo di olio.

Cuocete le uova per farle sode, in 12 minuti dal bollore, scolatele e fate raffreddare in acqua fredda, e sbucciatele; rosolate le sfoglie di tacchino in una padella con un filo d’olio ed aglio, e mettete da parte; nella stessa padella rosolate le zucchine tagliate a fettine, con un filo d’olio ed aglio, fino a che saranno diventate morbide.

Nella ciotola con la pasta aggiungete i pomodorini a cubetti, zucchine, mozzarelline, sfoglie di tacchino, mais a piacere, origano, e uova sbriciolate tenendone qualche fetta per la decorazione; condite tutto con sale e pepe, poco aceto di vino bianco, ed olio, completate con foglie di basilico e decorate a piacere con fettine di uova e zucchine.

