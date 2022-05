insalata-di-petto-di-pollo-semplice:-fresca-e-saporita-con-una-ricetta-leggera

La nostra insalata di petto di pollo è fresca e saporita, ideale da servire come secondo piatto, o piatto unico nel periodo primaverile ed estivo.

Come ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni, con diversi ingredienti, che permettono di realizzare un’insalata di pollo sempre nuova, per ogni occasione!

Una pietanza fresca e leggera da preparare in anticipo e gustare con qualche fettina di pane tostato, per la cucina di ogni giorno, amata anche dai bambini!

Perfetta anche come antipasto, per la pausa pranzo in ufficio, oppure per una cena in piedi o da portare in una gita al mare o montagna.

Si prepara in pochi minuti, basterà avere del pollo già lessato, o grigliato o una porzione di pollo arrosto avanzato, tagliato a pezzettini e mescolato con gli altri ingredienti, uova sode, pomodorini, ed erbe aromatiche per insaporire, un condimento nutriente e completo, ma senza maionese o salsine;

servita adagiata su di un letto di radicchio, una verdura ricca di vitamine, fibre alimentari, acqua e potassio: in meno di mezz’ora porterete in tavola un’insalata di pollo deliziosa, sfiziosa e colorata!

Preparala in casa è molto semplice!

Insalata di petto di pollo

Ingredienti per 4 porzioni

un petto di pollo lessato, arrosto o cotto ai ferri

100 grammi di radicchio verde (cicoria a grumolo)

300 grammi di pomodorini ciliegino

una cipolla bianca

2 uova sode

erbe aromatiche: origano, sedano, basilico, prezzemolo, erba cipollina

olio extra vergine di oliva

limone

sale e pepe

Procedimento

Bollite le uova (fredde di frigorifero) immergendole in acqua già bollente per 15 minuti;

fatele raffreddare sotto acqua fredda, sbucciatele e tagliatele a metà.

Cuocete il petto di pollo: lessato in acqua e aromi, oppure grigliato o in forno, e lasciatelo intiepidire;

potete utilizzare avanzi del giorno prima, come perfetta ricetta di recupero.

In una tazza preparate una citronette emulsionando olio, succo di limone, sale e pepe.

Tagliate a pezzi il petto di pollo e mettetelo in una ciotola, condite con la citronette, la cipolla affettata, l’origano, il prezzemolo, sedano, ed erba cipollina tritati, e lasciate riposare 10 minuti.

Nel frattempo lavate e tagliate e spicchi i pomodorini, ed uniteli all’insalata di pollo, aggiungendo a piacere anche le olive nere tagliate a metà.

Lavate e scolate le foglie di radicchio, e formate sul piatto di portata un letto di foglie, condite con un filo di olio, sale e pepe;

disponete al centro l’insalata di petto pollo, guarnite con le uova, qualche filo di erba cipollina, e cospargete con un filo d’olio.

