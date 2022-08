insalata-di-pollo-alla-caprese,-semplice-e-gustosa:-come-avere-la-carne-sempre-succosa

Con il perdurare della bella stagione, si gustano volentieri piatti freschi e invitanti, come l’insalata di pollo alla caprese, un piatto facile e veloce da preparare e portare in tavola senza rinunciare al gusto.

L’insalata di pollo una delle ricette top per l’estate, da preparare in anticipo per servirla fredda, in varie occasioni: una cena estiva, una gita fuori porta, o da portare al lavoro per una fresca pausa pranzo.

Un piatto ben condito, pieno di sapori equilibrati, in un insieme di ingredienti semplici e sani: pollo petto di pollo alla piastra o arrosto, accompagnato da pomodoro e mozzarella, ed insaporito con basilico e origano.

Colore, freschezza e sapore, in una combinazione irresistibile amata da tutti, che alla vista farà venire l’acquolina in bocca.

Insalata di pollo alla caprese

Ingredienti per 4 porzioni

un petto di pollo

150 g di ciliegine di mozzarella

200 g di pomodorino rossi e gialli

2 cucchiai di basilico tritato o di pesto alla genovese

olio extravergine d’oliva

origano e sale

Procedimento

Tagliate i pomodorini in quattro parti, metteteli in una ciotola, e condite con sale, olio, basilico tritato o pesto, mescolando tutto;

lasciate riposare per qualche minuto.

Nel frattempo grigliate il petto di pollo a fiamma viva, 3-4 minuti per lato, oppure utilizzate pollo lesso o arrosto avanzato;

tagliatelo a listarelle e lasciate intiepidire.

Aggiungete, alla ciotola con i pomodori, il pollo a listarelle e le mozzarelline, condite con origano e mescolate delicatamente;

trasferite in frigorifero per mezz’ora o fino al consumo, lasciando insaporire tutti gli ingredienti.

L’Insalata di pollo alla caprese è pronta per essere servita!

