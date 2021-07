Insalata di pollo | Piatto unico appetitoso e ricco di sapore

Insalata di pollo ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico facilissimo da realizzare e molto invitante. Stiamo parlando dell’Insalata di pollo. Si tratta di un finger food di carne bianca tagliata a tocchetti più o meno grandi mescolati con i legumi e la verdura.

Con pochi ingredienti, e tutti a costo contenuto e bassissimo, realizzerete, perciò, un piatto unico da leccarsi i baffi! Potete servire questa vivanda come piatto unico per un pranzo veloce durante la pausa pranzo: questa pietanza, infatti, vi sazierà senza appesantirvi permettendo di riprendere il lavoro nel pomeriggio con il solito ritmo.

In questo caso, il consiglio è quello di gustare questa vivanda con delle fette di pane fresco o dei panini morbidi. Se potete, è ottima anche accompagnata con un bel bicchiere di vino da pasto, bianco o rosso, a proprio piacimento.

In alternativa, potete gustare questa prelibatezza per un pranzo al sacco durante una gita fuori porta al mare, in montagna o al lago in alternativa al solito panino farcito. Quest’insalata di carne e legumi piace molto anche ai più piccoli: io ho scelto di aggiungerci dell’insalata fresca ben lavata perché la adoro. Voi potete fare come me oppure ometterla: il risultato, vi posso garantire, è comunque fantastico!

Dosi per: una ventina di persone

Realizzata in: pochi minuti

Tempo di cottura: pochi minuti

Tempo di riposo: 3 h. In frigo.

Strumenti

una padella antiaderente

un coltello

una ciotola capiente

Ingredienti

1 pomodoro fresco

un sedano

brodo vegetale q.b.

sale q.b.

pomodori secchi (facoltativo)

qualche foglia di basilico fresco

950 g di petto di pollo (oppure di tacchino)

una confezione di ceci precotti

qualche oliva (facoltativo)

olio extravergine d’oliva q.b.

un ciuffetto di prezzemolo fresco

Insalata di pollo, procedimento

Cuocete la carne bianca tagliata a pezzetti in una padella con il brodo vegetale per i minuti necessari. Nel frattempo, scolate con cura i ceci precotti e raccoglieteli in una capiente ciotola. Unite il sedano, lavato e tagliato a fettine, e insaporite con un trito di basilico. Unite il pomodoro ramato, lavato e tagliato a pezzi e mescolate il tutto con cura.

Trascorso il tempo necessario, scolate la carne e fatela raffreddare prima di tagliarla in pezzi di varia dimensione e aggiungerla nella ciotola con il resto del condimento. Inglobate anche i pomodori secchi e le olive denocciolate (entrambi facoltativi). Condite con olio, aggiustate di sale e profumate con del prezzemolo, ben lavato e tritato, a proprio piacimento. Mischiate con cura per avere un’insalata uniforme e fate riposare il tutto in frigo per 3 h prima di servire.

