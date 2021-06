Insalata di polpo e patate | Finger food di mare appetitoso e invitante

Insalata di polpo e patate ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico facile da realizzare e molto gustoso. Stiamo parlando della Insalata di polpo e patate. Si tratta di un finger food realizzato con un mollusco di mare e delle patate di pasta gialle entrambi lessati, spezzettati a proprio piacere e insaporiti con olio, spezie ed erbe aromatiche a proprio piacimento.

Questo è un piatto che se ben realizzato piace anche ai più giovani. Il segreto del successo di questa vivanda sta nel far ammorbidire la carne del polpo in due modi: sbattendola con un batticarne prima di lessare il polpo e, una volta cotto il mollusco, lasciandolo riposare in acqua calda nella pentola con coperchio per i minuti necessari a farlo intiepidire.

Essendo ottimo sia caldo che freddo, questo è piatto unico che si può mangiare anche fuori per un pranzo al mare. E’ anche perfetto come secondo da servire per una cena in famiglia oppure tra parenti e amici. Se servite questa vivanda a persone non astemie, potete portarla in tavola assieme a un bicchiere di vino da pasto, bianco o rosso a proprio piacimento. Il consiglio però resta sempre il solito: accompagnate a questo finger food delle fette di pane fresco oppure abbrustolito a proprio piacere.

Per accorciare i tempi della realizzazione di questa vivanda potete usare un polpo già pulito congelato: in questo caso, impiegherete soltanto 15 minuti in meno.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzata in: pochi minuti

Tempo di cottura: 1 h e 15 minuti circa

Strumenti

due pentole con coperchio

una schiumarola

un coltellino (oppure carta assorbente)

una capiente ciotola

un cucchiaio

Ingredienti

succo di 1 limone filtrato

un ciuffo di prezzemolo fresco

900 g di patate

sale q.b.

2 foglie di alloro

un pizzico di pepe macinato sul momento

900 g di polpo

un filo d’olio extravergine d’olio

Insalata di polpo e patate, procedimento

Private del becco, degli occhi e delle interiora il polpo lavato sotto un getto d’acqua fredda e sbattetelo con un batticarne prima di cuocerlo a fiamma dolce per un minimo di 45 minuti in una pentola d’acqua bollente salata aromatizzata con 2 foglie di alloro.

Ultimata la cottura, lasciate intiepidire a fiamma spenta il polpo nel proprio liquido con il tappo coperchio. Nel frattempo, mettete le patate con la buccia lavate in una casseruola d’acqua fredda e cuocete il tutto per 20-30 minuti dal bollore, o fino a quando saranno morbide. Trascorso il tempo necessario, rimuovete la pelle dal polpo con la carne ammorbidita e tagliatelo a tocchetti che raccoglierete in una ciotola. Aggiungete le patate lessate, sbucciate e tagliate a dadini. Condite con olio e succo di limone, aggiustate di sale e pepe e insaporite con il prezzemolo ben lavato e tritato finemente a proprio piacimento. Servite tiepida oppure fredda.

