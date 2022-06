Insalata di Riso ai wurstel di Benedetta, leggera e gustosa: ideale da portare in spiaggia

Ingredienti dell’insalata di Riso ai wurstel

1000 griso per insalate di riso peso da crudo

400 g wurstel

600 g peperoni gialli e rossi saltati in padella o grigliati

seicento g zucchine saltate in padella o grigliate

600 g giardiniera

400 g pomodorini

400 g provola dolce a cubetti

200 g funghetti sott’olio

200 g olive nere

olio extravergine di oliva q.b.

pepe q.b.

maionese a piacere oppure salsa rosa

Preparazione

Per prima cosa cuocete il riso. Prendete quindi una pentola, aggiungete acqua e portate a bollore. Una volta raggiunta la temperatura aggiungete il sale calate il riso. Una volta cotta scolatelo e bloccate la cottura mettetelo in acqua fredda. Una volta fatto questo mettetelo in una ciotola capiente ( considerate che il volume aumenterà dato che sarà condito con vari ingredienti).

Passiamo quindi al condimento. Aggiungiamo i peperoni, le zucchine tagliate a cubetti, pomodorini tagliate in 4 e poi l’insalatina in barattolo ( di quelle sott’aceto che si trovano al supermercato. Privatelo ovviamente del liquido). Mettete poi i wurstel ( vanno cotti almeno un paio di minuti in padella o in friggitrice ad aria, ma anche sbollentati) dopo averli tagliati a cubetti, poi aggiungiamo i funghi, i cubetti di provola e le olive nere.

Mescolate delicatamente e condite con olio e sale. Se vi piace del pepe macinato fresco. Date un’altra mescolata senza rompere né i chicchi né il condimento e fate riposare in frigo coprendo con della pellicola.

L’articolo Insalata di Riso ai wurstel di Benedetta, leggera e gustosa: ideale da portare in spiaggia proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.