Insalata di riso alla Nerano, altro che spaghetti: la variante fresca ed estiva. Una variante particolare del classico spaghetto tipico della zona Sorrentina di Napoli. Un piatto buonissimo e particolarmente divertente. Ecco la ricetta

Ingredienti per 4 persone dell’Insalata di riso alla Nerano

400 gr di riso ( va bene anche quello versatile)

5 zucchine ( quelle piccole diciamo il tipo fiorentino o romanesco, ma vanno bene tutti i tipi)

150 gr asiago o provolone tipo Sorrento ( non affumicato, ma se lo gradite va bene ugualmente)

Scaglie di Parmigiano

provolone del Monaco ( se volete o lo trovate)

sale

olio

pepe ( se volete)

olio per friggere

basilico

mentuccia

Preparazione della nostra insalata di riso

Dunque possiamo prima preparare le nostre zucchine. Se sono quelle fiorentine o romane togliamo il fiore ( magari conserviamolo per fare degli ottimi fiori di zucca ripieni). Laviamole bene togliendo le puntine e togliamo il picciolo. Tagliamole a fettine: possiamo usare la mandolina, ma il coltello andrà bene.

Non consigliamo di farle troppo sottile per dare comunque un po’ di consistenza alla nostra insalata di riso. Mettiamo quindi l’olio in padella e facciamolo riscaldare ( deve essere ben caldo) friggiamo le nostre zucchine ricordando di non farle scurire, ma dorarle. Se scuriranno troppo succederà che lo stesso olio diventerà marrone. Una volta cotte mettiamole in una ciotola.

Prendiamo giusto un paio di cucchiai di olio nel quale abbiamo fritto le zucchine e poi aggiungiamo una noce di burro e un po’ di parmigiano grattugiato. Facciamo insaporire e raffreddare. Mettiamo intanto l’acqua per il riso. Saliamo e poi caliamo il riso. Fatto il riso lo facciamo raffreddare.

Prepariamo ora il nostro condimento: tagliamo a tocchetti l’Asiago ( potete comunque usare qualche altro tipo di formaggio simile. Tagliamo a tocchetti il Provolone del Monaco, sminuzziamo la mentuccia e il basilico. A questo punto, quando le zucchine e il riso saranno freddi, possiamo assemblare. Sarà interessante anche assaporare le varie consistenze di formaggio, carpirne la dolcezza per alcuni e la stagionatura per altri. Guarnite il piatto con basilico fresco e qualche scaglia di parmigiano.

