Insalata di riso, come rendere il piatto dell’estate una esplosione di gusto: “provate a grattugiare questo sopra quando è finita”

Nessuna preparazione come l’insalata di riso rappresenta l’estate! Un piatto unico estivo molto amato, tipico della cucina italiana, fresco e saporito, che si presta bene ad essere preparato con largo anticipo, adatto a pic-nic, pranzi estivi, pause pranzo al lavoro, cene a buffet, leggero e completo, molto amato da tutti è perfetto per chi segue una dieta priva di glutine.

Il riso freddo è un piatto molto versatile, che si può preparare utilizzando i più svariati ingredienti che si abbinano sia al riso che tra loro, scelti in base al gusto personale: dall’immancabile tonno, alle verdurine crude o cotte, olive, sott’aceti o sott’olio, pisellini o mais, oltre a salumi e formaggi, con ingredienti esotici o osando abbinamenti audaci.

Ma la semplicità è sempre un successo, per la nostra insalata di riso freddo integrale niente sottoli o preparati pronti, ma riso integrale con pochi e semplici ingredienti, accuratamente tagliati in piccoli pezzetti, che rendono il piatto variopinto, di consistenza omogenea e gradevole al palato. Il riso integrale utilizzato, è un riso non raffinato, al quale viene rimosso lo strato fibroso più esterno, ha un colore più scuro ed in cottura si mantiene sodo.

Semplice da cucinare anche dai meno esperti, l’insalata di riso integrale si prepara in poco tempo, ingredienti ed è davvero gustoso.

Insalata di riso freddo integrale

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di riso integrale

100 g di pisellini freschi

una cipollina

200 g di pomodorini ciliegini

240 g di tonno al naturale

100 g di cubetti di cotto o tacchino light

100 g di mozzarelline (perline) light

1 ciuffo di basilico

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Lessate il riso integrale in abbondante acqua salata, per il tempo di cottura indicato sulla confezione;

scolatelo e passatelo sotto l’acqua fredda corrente per evitare che il riso diventi troppo colloso, aggiungete un filo di olio per non far appiccicare i chicchi l’uno con l’altro.

Preparate il condimento: lavate i pomodorini e tagliateli a pezzettini, salateli e metteteli in una ciotola capiente con olio sale e basilico tritato, unite il tonno sbriciolato e mozzarelline, mescolate e lasciate insaporire per 15 minuti.

nel frattempo cuocete i pisellini in un padellino con un filo d’olio, la cipollina tritata, sale e pepe, e cuocete 10 minuti, aggiungendo se occorre un cucchiaio di acqua.

Ora versate il riso nella ciotola con i pomodorini, aggiungete i pisellini ed i cubetti di cotto, regolate di sale e pepe, condite con un filo di olio di oliva e e mescolate delicatamente.

Lasciate riposare l’insalata di riso integrale per almeno 30 minuti in frigorifero prima di servirla fredda;

trasferitela eventualmente in una risottiera, aggiungendo a piacere una grattugiata di scorza di limone.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Insalata di riso, come rendere il piatto dell’estate una esplosione di gusto: “provate a grattugiare questo sopra quando è finita” scritto su Più Ricette da Catia.