Insalata di riso cremosa senza maionese, Scopri l’ingrediente segreto che usa Benedetta. Non ne farai più a meno

L’insalata di riso è il piatto che non può mancare nei pranzi e nelle cene d’estate. Ottimo in qualsiasi occasione anche per un buffet con amici, è buona da gustare anche in spiaggia, più leggera e fresca del classico panino. Ma molti non riescono a rinunciar alla maionese che parliamoci chiaro, non solo rende più grasso il piatto e anche meno digeribile, ma copre i sapori rendendo tutto omogeneo. A questo proposito ci viene in aiuto la ricetta di Benedetta Parodi che sostituisce la classica maionese con una salsa molto più leggera ma ugualmente buona.

Come spiega Benedetta, inoltre mai utilizzare i condimenti già pronti perché rendono l’insalata di riso molto più pensante, se proprio non si può far a meno di sottaceti basterà far bollire le verdure in questa particolare mistura di acqua e aceto per pochissimi minuti per avere un risultato decisamente migliore di quelli in barattolo. Ad esempio per rendere i peperoni più digeribili, basta sbollentarli per pochi minuti in una base acetica molto delicata, in questo modo conserveranno una consistenza croccante come se fossero crudi ma saranno più delicati. Scopri anche i consigli di Barbieri per una perfetta Insalata di riso

Insalata di riso, Ingredienti:

400 g riso parboiled

150 g fontina a cubetti

100 g prosciutto cotto a cubetti ( in alternativa va benissimo anche il tonno sott’olio)

100 g wurstel (1 confezione da 3)

1/2 peperone giallo

1/2 peperone rosso ( può essere sostituito anche da un pomodoro)

50 g olive nere snocciolate

50 g olive verdi snocciolate

100 g piselli già lessati

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

q.b. sale e pepe

Per la base acetica:

250 g acqua

85 g aceto di mele

10 g zucchero (2 cucchiaini)

Per la maionese allo yogurt:

100 g maionese

1 cucchiaino di senape

50 g yogurt bianco

Insalata di riso Procedimento

Iniziamo con il preparare le verdure. In un pentolino quindi portare a bollore l’aceto di mele con l’acqua e lo zucchero; a questo punto si possono unire i peperoni tagliati a cubetti ( o altre verdure a piacere, come broccoli, carote etc…) e lasciarli cuocere per non più di 2 minuti dalla ripresa del bollore. Scolare quindi bene lasciar raffreddare. Bendetta consiglia di far cuocere, seppur per poco anche i wurstel, basteranno 30 secondi al microonde alla massima potenza.

A questo punto basterà lessare il riso in parecchia acqua bollente e salata seguendo i tempi indicati nella confezione. Una volta scolato non passare sotto il getto di acqua fredda bensì lasciare raffreddare in una pirofila a temperatura ambiente. Se si va di fretta sarà possibile anche raffreddarlo a bagnomaria per non far perdere sapore e amido. Trasferire quindi il riso in una ciotola capiente e condire con l’olio. Unire i piselli, i peperoni, il prosciutto cotto, la fontina, il wurstel, le olive tagliate a rondelle e mescolare.

Regolare di sale e di pepe, coprire con pellicola e lasciar riposare per circa un’oretta prima di degustare. A questo punto basterà fare solo la maionese alla yougurt molto più digeribile della classica e anche molto veloce da preparare. Per la maionese allo yogurt infatti basterà amalgamare tutti gli ingredienti in una ciotola e decorare con l’erba cipollina tagliuzzata. Servire l’insalata di riso aggiungendo qualche cucchiaio della maionese appena preparata e lasciando a parte il resto per chi ne volesse di più. Iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e Scopri tutte le ricette di Benedetta cliccando qui