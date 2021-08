Insalata di riso di mare | Irresistibile con molluschi, crostacei e verdure

Insalata di riso di mare, Foto Freepick.-ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico estivo colorato e ricco di sapore. Stiamo parlando dell’Insalata di riso di mare. Si tratta di un finger food facilissimo da realizzare il cui ingrediente principale sono i chicchi di riso lessati al dente insaporiti con, crostacei, molluschi e verdurine seguendo le indicazioni della ricetta.

Si tratta di un piatto unico molto appetitoso e invitante che vi farà venire l’acquolina in bocca al primo sguardo. Lo potrete gustare come finger food per un pranzo al sacco in alternativa al solito panino durante una gita fuoriporta al mare, al lago o in montagna. Piace moltissimo sia a grandi che piccini. Nelle calde giornate estive, è ottima anche servite fresca di frigo per un pranzo gustoso e leggero in famiglia oppure per una cena tra parenti e amici.

Io servo questo piatto unico sempre con degli spicchi di limone perché adoro il profumo di questo agrume e mi piace aggiungere il suo succo a crudo sulla vivanda.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzato in: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Strumenti

una pentola

due padelle

un canovaccio

un colino

Ingredienti

320 g di seppie

240 di cozze

pomodori rossi sodi q.b.

120 g di pisellini

un filo d’olio aromatizzato al basilico

350 g di riso per insalate

240 g di vongole

sale q.b.

320 g di polpo

un ciuffetto di prezzemolo (facoltativo)

160 g di gamberetti sgusciati

Insalata di riso di mare, procedimento

Fate spurgare le vongole in acqua salata per qualche ora, cambiandoli l’acqua dopo 1 h. Nel frattempo, mettete il polpo in una pentola d’acqua fredda e cuocetelo per 20 minuti dal bollore. Portate a cottura il riso in una pentola d’acqua bollente salata. Trascorso il tempo necessario, scolate il polpo che ridurrete a tocchetti in una ciotola. Fate aprire le cozze con le vongole spurgate cuocendole a fiamma viva in una padella con coperchio. Ultimata la cottura, gettate le cozze e le vongole che sono rimaste chiuse mentre priverete dei gusci quelle aperte.

Insalata di riso di mare ricettasprint

Insaporite la seppia ben pulita in una padella con olio e aglio per alcuni minuti e unite le vongole e le cozze. Inglobate i pisellini sbollentati, i pomodorini ben lavati e tagliati a piccoli pezzi, i gamberetti e il polpo. Mescolate e fate saltare il tutto per pochi minuti. Aggiustate di sale e incorporate al condimento raffreddato il riso cotto al dente, scolato, passato sotto un getto d’acqua fresca e asciugato con un canovaccio. Condite con l’olio e fate riposare in frigo per minimo 30 minuti. Profumate con del prezzemolo ben lavato e tritato finemente (facoltativo) e servite.

Insalata di riso di mare ricettasprint

