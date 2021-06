L’insalata di riso è la ricetta più preparata in estate dagli italiani, insieme alla caprese e ai grandi classici pizza/bruschette in tutte le loro varianti.

Per cambiare un po’, portiamo a tavola l’insalata di riso nei peperoni, buonissima e bellissima da vedere nei piatti delle tavolate estive, soprattutto se scegliete piccoli peperoni colorati.

Potete infatti servirli come antipasto e condire l’insalata di riso secondo i gusti storici di casa vostra.

Se avete solo peperoni grandi, utilizzateli come contenitore tagliandoli per il lungo invece di separare la calotta. Otterrete due “contenitori” lunghi da riempire.

Questa è la ricetta del 2 Luglio ma tu puoi leggerla adesso :