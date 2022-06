insalata-di-riso-rosa,-fresca-ed-estiva.-semplice-da-usare-ma-con-due-trucchi-per-un-gusto-unico

Insalata di riso rosa buono ed estivo, un piatto che sicuramente mette allegria per il mix di colori, che è saporito, facile da preparare. Si può anche portare in spiaggia e gustarlo, quindi, il giorno dopo. E’ quindi buonissimo. Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

INGREDIENTI dell’insalata di riso rosa

320 g di riso per insalate

300 g di zucchine

150 g di salmone affumicato

10 foglie di menta fresca

Buccia e succo di un limone

Sale q.b

pepe q.b

Olio EVO q.b

PROCEDIMENTO

La prima cosa da fare sarà quella di sciacquare il riso in un scolapasta a freddo sotto l’acqua corrente. Una volta fatto mettete l’acqua in una pentola e accendete la fiamma. Mentre raggiunge il bollore tagliate le zucchine a piccoli quadrette se le zucchine sono quelle piccole, altrimenti anche rondelle e poi a metà se sono più grandi. Quando l’acqua avrò raggiunto il bollore mettete il riso nella pentola e fate cuocere fino a tre quarti del tempo segnato sulla scatola ( se il tempo per un riso versatile è di 10 minuti fate cuocere 7 minuti minuti).

Una volta che il riso avrà cotto per 7 o 8 minuti calata le zucchine e continuate a cuocere ( l’idea è quella di avere delle zucchine callose, non troppo morbide, ma se vi piacciano più cotte fate cuocere le zucchine 5 o 6 minuti).

Scolate quindi il riso insieme alle zucchine e bloccate la cottura servendo dell’acqua corrente. Basteranno pochi minuti. Aggiungete la menta a pezzetti, la buccia del limone grattugiato, il succo del limone e il pepe e sale e il salmone. A questo punto aggiungete l’olio e mescolate bene, ma con delicatezza altrimenti potrete spaccare le verdureTenete il riso freddo con zucchine e salmone in frigo per almeno un’ora prima di servirlo in modo che si insaporisca!

