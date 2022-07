Insalata di spaghetti, Il segreto per farla più buona della classica di pasta: “Si aggiunge un cucchiaio di questo ingrediente”

La domanda in questi giorni di calore è sempre la stessa: cosa poter mangiare di fresco e gustoso e soprattutto veloce da preparare? L’insalata di spaghetti può essere la giusta risposta. Facilissima sarà più buona della classica insalata di pasta e potrà essere conservata in frigo e consumata per un pranzo o cena estivi o da portare in spiaggia. Vediamo quindi come prepararla alla perfezione con un trucco davvero particolare.

Insalata di spaghetti, ingredienti

400 g di spaghetti;

80 g di foglie di basilico fresco;

150 g di pomodorini;

1 spicchio di aglio schiacciato;

100 g di olive nere;

70 ml di olio di oliva;

1 cucchiaino di aceto balsamico;

70 g di parmigiano grattugiato;

sale q.b

pepe nero q.b

Insalata di spaghetti Preprazione

Iniziamo con la preparazione degli spoaghetti. In una pentola mettete abbondante acqua salata. Quando comincerà a bollire gettate gli spagetti che dovranno essere scolati al dente o secondo i propri gusti. Una volta scolati lasciateli intiepidire in una ciotola con un filo di olio extra vergine di oliva.

Quindi iniziamo la preparazione del nostro condimento. Tagliate a metà i pomodorini, spezzettate grossolanamente le olive nere private del nocciolo, e infine aggiungete le foglie di basilico tagliate a listarelle. Prendete quindi una ciotola capiente e inserite tutti gli elementi appena preparati aggiungendo anche l’aglio, l’olio extravergine di oliva, e infine il cucchiaino di aceto balsamico.

Ora dovete lasciare il tutto a macerare per almeno un quarto d’ora. Più resta a macerare più sarà buona la nostra insalata di spaghetti. Infine aggiungete la pasta e mescolate il tutto e mescolate ancora. Ultimo step finale, una bella e generosa spolverata di parmigiano grattugiato, sale e pepe a piacimento. La nostra insalata di spaghetti è pronta sia per essere consumata subito che in un secondo momento se conservata in frigo. Buon appetito. Per altre ricette di insalate di pasta leggi qui

Insalata di spaghetti, Il segreto per farla più buona della classica di pasta: “Si aggiunge un cucchiaio di questo ingrediente” scritto su Più Ricette da Redazione.