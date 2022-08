Insalata di tortellini, più fresca e saporita di quella di pasta. L’ideale per un pic nic pieno di gusto

L’ insalata fredda di tortellini è una idea sfiziosa per trasformare un piatto solitamente consumato caldo, in brodo o asciutto con la panna, in una fresca e sfiziosa insalata: un piatto estivo insolito, da provare!

Un primo di pasta freschissimo, ideale da portare nelle gite fuori porta o sulla spiaggia, perfetto per una cena in compagnia di amici.

Il segreto per la buona riuscita è l’utilizzo di tortellini di carne freschi, fatti in casa o acquistati in gastronomia: cotti al dente, scolati e passati sotto l’acqua fredda per fermare la cottura.

Esistono diversi tipi di condimento che possono essere utilizzati in questa ricetta, sia pronti che creati con i vostri ingredienti preferiti.

Ideale è prepararla prima, in modo che con qualche ora di riposo in frigorifero gli ingredienti prendano sapore.

Una ricetta facile e velocissima, il condimento si prepara nel tempo di cottura dei tortellini, ed in pochi minuti questa deliziosa insalata di pasta sarà pronta: tanti pomodorini rossi, mozzarelline, peperoncini verdi, olive nere e verdi, il tutto condito con foglioline di basilico fresco che donano al piatto un profumo delizioso.

Insalata fredda di tortellini

Ingredienti per 4 porzioni

400 g di tortellini di carne, freschi

150 g di pomodorini ciliegino

100 g di olive nere e verdi

150 g di mozzarelline

due peperoncini friggitelli

qualche foglia di basilico

olio extravergine d’oliva

origano

uno spicchio d’aglio

sale e pepe

A piacere

pisellini

cipolla rossa di Tropea tagliata sottile

formaggi a cubetti o a scaglie

carciofini o funghetti sott’olio, tagliati

peperoncino in polvere

Procedimento

Lavate i pomodorini, divideteli a metà e metteteli nella ciotola da portata;

aggiungete le foglie di basilico lavate e tagliuzzate, le mozzarelline, le olive a metà, i friggitelli a fette, origano secco, aglio intero schiacciato, sale e pepe, e condite tutto con l’olio;

mescolate e lasciate insaporire il condimento fino alla cottura dei tortellini.

Cuocete i tortellini freschi al dente, se utilizzate i pisellini cuoceteli insieme ai tortellini;

scolate tutto, raffreddate sotto l’acqua corrente, e versate i tortellini nella ciotola con il condimento;

eliminate l’aglio e girate delicatamente per fare insaporire la pasta.

Riponete l’insalata fredda di tortellini in frigo, coperta da pellicola per alimenti, togliendola mezz’ora prima di servirla: una delizia!

