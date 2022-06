insalata-estiva-del-contadino,-piatto-unico-fresco-e-saporito.-ideale-da-portare-in-spiaggia

Di modi per preparare le insalate ne esistono infiniti, con diversi ingredienti ed accostamenti più o meno comuni, ma puntare alla semplicità funziona sempre!L’insalata di patate tonno e fagioli, rafforzata da altri gustosi ingredienti, è un piatto unico estivo, dal gusto favoloso, completo ed economico molto semplice da preparare, fresco e gustoso.

Preparare questa Insalata di patate tonno e fagioli, con Cipolle e uova sode è assolutamente semplicissimo;è perfetta da preparare in anticipo e gustare all’aperto, da portare in spiaggia, in montagna, per gite e picnic. Vediamo come prepararla.

Insalata estiva del contadino

Ingredienti in dosi variabili a piacere

5 patate medie

2 scatole di tonno sott’olio d’oliva da 120 g

una scatola di fagioli cannellini o borlotti

tre uova

una cipolla rossa

prezzemolo

olio extravergine d’oliva

aceto

sale e pepe

Preparazione

Fate lessare le patate con la buccia per 20-30 minuti, in acqua leggermente salata, fino a che saranno morbide pungendole con una forchetta senza fatica;lasciatele raffreddare, togliete la buccia e tagliatele a cubetti.

Se utilizzate i fagioli freschi, lessateli in acqua leggermente salata finché non saranno diventati morbidi; altrimenti utilizzate i fagioli in scatola, scolateli e sciacquateli.Rassodate le uova posandole delicatamente in acqua già bollente per 12 minuti, scolate e raffreddatele sotto acqua fredda.

Mettete in una ciotola le patate a cubetti, i fagioli, il tonno a pezzetti con l’olio di conservazione (olio d’oliva ricco di omega3) e cipolla tagliata a rondelle, unite prezzemolo tritato, sale, pepe, un filo d’olio e gocce di aceto a piacere, mescolate bene tutto, aggiungete le uova a pezzi e date un’ultima breve mescolata. Mettete l’Insalata di patate tonno e fagioli in frigo per almeno un paio d’ore, in modo da farla insaporire, ed è pronta!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Insalata estiva del contadino, piatto unico fresco e saporito. Ideale da portare in spiaggia proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.