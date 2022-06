Insalata fredda di Farro, i consigli di Benedetta per abbinare tutti gli ingredienti. Una ricetta fresca e buona che possiamo gustare in tanti modi e in più momenti della giornata: sia a pranzo che a cena che per un pic nic in spiaggia. Andiamo a vedere quindi come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti dell’insalata di Farro di Benedetta

250 g farro perlato

250 g pomodorini

180 g mais precotto1 barattolo

250 g peperoni

120 g tonno in scatolapeso da sgocciolato

80 g formaggio asiagoa cubetti

35 ml olio extravergine di oliva3 cucchiai

basilico q.b. fresco

sale fino

Preparazione

Per la nostra insalatina fresca di farro, la prima cosa da fare sarà quella di lavare il nostro farro sotto l’acqua corrente. Lavatelo bene per qualche minuto in maniera che l’acqua corrente spazzerà via tutte le impurità. Fatto questo mettiamo il nostro farro in una pentola e copriamolo con l’acqua.

Mettiamo quindi la pentola sul fuoco e cuociamo per 40 minuti. Non dimentichiamo di assaggiare prima di spegnere. Stiamo usando del farro perlato, ma tutto dipende dalla qualità che stiamo prendendo. Una volta cotto spegniamo e mettiamo il tutto in una ciotola. Aggiungiamo quindi sale e olio. Mescoliamo bene il tutto e facciamo riposare prima un po’ a temperatura ambiente e poi in frigo.

Occupiamoci ora del condimento cuocendo le nostre verdure. Tagliamo ora i pomodorini a metà, poi passiamo ai peperoni e li tagliamo a rondelle sottili. Passiamo quindi al formaggio tagliano l’Asiago a cubetti per dare anche un certa consistenza. Prendiamo una ciotola e mettiamo quindi i pomodorini, poi i peperoni, poi il formaggio nella ciotola dove c’è abbiamo inserito il farro in precedenza.

Ora mettiamo il tonno sgocciolato e poi il mais. Mescoliamo il tutto bene e delicatamente. Aggiungiamo quindi il basilico, un altro paio di cucchiaio di olio. Copriamo la ciotola con un piatto e facciamo riposare in frigorifero fino al momento di servire.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Insalata fredda di Farro, i consigli di Benedetta per abbinare tutti gli ingredienti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.