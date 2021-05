Insalata greca con peperoni ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food facilissimo e veloce da realizzare che tutti possono mangiare: anche i celiaci e i vegani, essendo questa vivanda priva di glutine e non avendo tra gli ingredienti alimenti di origine animale e loro derivati. Stiamo parlando dell’Insalata greca con peperoni. Si tratta di una variante alla tradizionale insalata greca ottenuta aggiungendo dei peperoni crudi lavati, privati dei filamenti e dei semini e tagliati a tocchetti.

Questa è la ricetta di un classico finger food che potete servire come piatto unico e fresco in estate. E’ quindi un concentrato di sostanze nutritive importanti per il nostro organismo come sali minerali e vitamine molto importanti per noi soprattutto in estate quando ne perdiamo in grandi quantità a causa del calore. Se la servite come piatto unico, il consiglio è quello di portare in tavola l’insalata con delle fette di pane fresco o della focaccia. Ricordate che se la state servendo a una persona che segue un regime dietetico gluten free, dovrete servirgli delle fette di pane o spicchi di focaccia entrambi gluten free.

In alternativa, potete portare in tavola questo stuzzichino gustoso come contorno veloce e saporitissimo. Questo finger food si sposa perfettamente con i secondi di carne, sia rossa che bianca, che con i secondi di pesce, di mare o di fiume.

Per realizzare questa delizia versatile vi basterà mescolare gli ingredienti in una ciotola aggiungendoli seguendo l’ordine indicato di seguito nella ricetta. Il successo è assicurato!

Dosi per: 2 porzioni

Realizzato in: 10 minuti

Senza cottura

Strumenti

un coltello

una ciotola capiente

Ingredienti

2 cetrioli

origano q.b.

200g di feta

4 cucchiai d’olio extravergine di oliva

una cipolla rossa

8 olive nere greche

150 g di lattuga iceberg

2 pomodori ramati piccoli

1 peperone giallo

Insalata greca con peperoni, procedimento

Tagliate l’insalata, lavata e asciugata in una centrifuga per verdura, a pezzetti che raccoglierete in una grande ciotola. Unite i cetrioli sbucciati e ridotti a rondelle di mezzo centimetro con la cipolla mondata e tagliata a fette.

Inglobate i peperoni, lavati e privati di semini e filamenti, ridotti a tocchetti con i pomodori ai quali avrete tolto il picciolo prima di tagliarli a spicchi. Aggiungete le olive e la feta tagliata a cubetti. Condite con olio e insaporite con l’origano e un poco di aceto (facoltativo) a proprio piacimento. Mescolate per avere un sapore unico e servite.

